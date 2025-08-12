Супутник у телефоні: коли можна буде протестувати нову технологію зв'язку
Офіційний запуск Starlink Direct to Cell в Україні запланований вже незабаром
В Україні анонсуваи нову еру мобільної мережі — запуск технології Starlink Direct to Cell. Ця інновація дозволить громадянам залишатися на зв'язку навіть там, де немає традиційного мобільного покриття.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Протестував ініціативу й CEO компанії "Київстар" Олександр Комаров.
Ця технологія, яка зараз перебуває на етапі бета-тестування, дасть можливість надсилати SMS-повідомлення безпосередньо через супутник, використовуючи звичайний 4G-смартфон з SIM- або ESIM-карткою.
За словами Федорова, Україна серед перших країн світу, разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, починає впроваджувати цей проривний зв'язок, попри виклики війни. Головною перевагою технології є те, що користувачам не потрібно купувати додаткове дороге обладнання — лише смартфон із 4G і наявність прямої видимості неба. Це особливо актуально для жителів важкодоступних регіонів, гірських районів або під час надзвичайних ситуацій, коли мобільна мережа недоступна через погодні умови чи аварії.
Під час нещодавньої демонстрації Федоров і Комаров успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник, що стало важливим кроком у впровадженні нової технології. Міністр зазначив, що хоча наразі ця функція поки що недоступна для широкого користування, незабаром кожен українець матиме можливість випробувати її в дії.
Офіційний запуск Starlink Direct to Cell в Україні запланований вже на осінь 2025 року. Впровадження цієї технології не лише підвищить рівень доступності мобільного сигналу, але й зміцнить інформаційну безпеку країни в умовах війни.
Надійний зв'язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні мобільний зв'язок та інтернет можуть почати вимикати під час атак російських безпілотників "шахедів". Відключення можуть проводити вздовж маршруту їхнього польоту.