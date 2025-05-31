Мобільний зв'язок можуть відключати через "Шахеди". Українці занепокоїлися

В Росії давно діє така практика

Мобільний зв'язок та інтернет можуть почати відключати в Україні під час російських атак "шахедами". Це може робитися за траєкторією польоту безпілотників.

Про це розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Він пояснив, що зараз у більшості "шахедів" встановлені модеми, куди вставлені SIM-карти.

Як мобільний зв'язок та інтернет допомагають "шахедам"

"І ці ось "шахеди" передають дані про своє місцеперебування. Також вони отримують дані про швидкість польоту, про висоту. І передають це Telegram-бот … Навіщо росіяни це зробили? Для того, щоб ми на своїх мобільних мережах та на інтернет-мережах не могли відрізнити Telegram-акаунт "шахеда" від звичайного Telegram-акаунту будь-якого користувача", — пояснив "Флеш".

Зараз фахівці відключають модеми у "шахедах", що залітають на територію України. Але росіяни постійно шукають способи удосконалити технології, тому пошук протидії також ведеться постійно. Зокрема обговорюється можливість відключення передачі даних по траєкторії польоту дронів. Це дало б змогу позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку.

Росіяни відключають мобільний зв'язок під час масованих атак на свою територію

Росіяни відключають у себе мобільний зв'язок та інтернет під час масованих атак українськими безпілотниками. Вони роблять це інколи цілими регіонами, зокрема в Москві та Підмосков'ї.

Чи будуть в Україні відключати зв'язок під час дронових атак

"Це теж один із варіантів. Я скажу, чому ми цього не робимо. Тому що ми дбаємо про наших мешканців. Ми розуміємо, що мобільним зв'язком користуються багато інфраструктур для забезпечення "критички", в тому числі користуються військові. Тому нам хотілося б відключати мобільний зв'язок в крайньому разі, але якщо це буде необхідним, ми це робитимемо", — резюмував Бескрестнов.

Як українці сприйняли цю заяву

У мережі занепокоїлися, що у випадку відключення зв'язку та інтернету, не буде можливості слідкувати, де та яка є загроза. Проте інші вважають, що в цьому випадку допоможе дротовий інтернет.

"Супер я тепер навіть не впізнаю якщо в мій бік полетить", "Так вони можуть і півдня літати, а працювати як", "А як люди карту будуть дивитися", "А якщо комусь погано стане як швидку викликати наприклад?", "У вас у всіх домашнього інета немає? Чи робочого інета немає? Вимикатимуть тільки мобільний", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап пояснив "Телеграфу", чи насправді "шахедами" можна керувати через Telegram. За його словами, це неправда, адже ці дрони мають лише GPS-приймач і рулі для повороту, більше нічого складного в них немає.