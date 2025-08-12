Спутник по телефону: когда можно будет протестировать новую технологию связи

Официальный запуск Starlink Direct to Cell в Украине запланирован в скором времени

В Украине анонсировали новую эру мобильной сети — запуск технологии Starlink Direct to Cell. Эта инновация позволит гражданам оставаться на связи даже там, где нет традиционного мобильного покрытия.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Протестивал инициативу и CEO компании "Киевстар" Александр Комаров.

Эта технология, которая сейчас находится на этапе бета-тестирования, позволит отправлять SMS-сообщения непосредственно через спутник, используя обычный 4G-смартфон с SIM- или ESIM-картой.

По словам Федорова, Украина среди первых стран мира вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией начинает внедрять эту прорывную связь, несмотря на вызовы войны. Главным преимуществом технологии является то, что пользователям не нужно покупать дополнительное дорогостоящее оборудование – только смартфон с 4G и наличие прямой видимости неба. Это особенно актуально для жителей труднодоступных регионов, горных районов или чрезвычайных ситуаций, когда мобильная сеть недоступна из-за погодных условий или аварий.

Во время недавней демонстрации Федоров и Комаров успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник, что явилось важным шагом в внедрении новой технологии. Министр отметил, что хотя эта функция пока недоступна для широкого пользования, вскоре каждый украинец будет иметь возможность испытать ее в действии.

Официальный запуск Starlink Direct to Cell в Украине намечен уже на осень 2025 года. Внедрение этой технологии не только повысит уровень доступности мобильного сигнала, но укрепит информационную безопасность страны в условиях войны.

Надежная связь для каждого украинца – один из наших ключевых приоритетов. Михаил Федоров

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине мобильную связь и интернет могут начать выключать во время атак российских беспилотников "шахедов". Отключения могут производить вдоль маршрута их полета.