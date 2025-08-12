Активно тестируют на Покровском направлении. Скибицкий объяснил, как россияне сменили тактику на поле боя

Новая российская тактика включает три основных этапа

Российские войска кардинально изменили свою тактику ведения боевых действий на фронте. Они переходят от массовых штурмов к скрытому проникновению малыми группами в тыловые районы украинских позиций.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспильному". По его словам, в 2023 и особенно в 2024 году штурмовые группы врага насчитывали 5-8 человек, то сейчас их численность сократилась до 2-3 человек.

Следующий вопрос – это перемещение военнослужащих по одному, по два – и это подтверждают все наши войска – на большое расстояние. 3-5 км – и этот человек выходит к нам в тыл, где-то там забазовывается и ждет остальных, объяснил представитель разведки Скибицкий

Генерал-майор говорит, что по такой схеме российские диверсанты в одиночку или парами просачиваются в тыловые районы украинских войск, где ждут удобную возможность для начала боевых действий. Особенно активно такая тактика применяется в Покровском направлении, а также при попытках проникновения на территорию Днепропетровской области.

Четкий алгоритм действий

Каждый такой российский военнослужащий, как говорит Скибицкий, имеет конкретную задачу и маршрут движения.

У него те реперные точки, куда должен прийти — и конечный участок, где должен ждать двое, трое суток, неделю. Впоследствии к этим единичным бойцам присоединяются другие — до 15 человек, которые вместе ожидают подхода основных подразделений, комментирует представитель разведки.

Тактика "выжженной земли"

Помимо изменения структуры штурмовых групп россияне также кардинально изменили подход к захвату населенных пунктов. На примере Часового Яра и Торецка Скибицкий объяснил новую стратегию окупантов:

Российские войска сначала полностью уничтожают населенный пункт, а затем начинают заходить на него. Это совсем другой подход, чем был в 2022-23 годах, отметил генерал-майор.

Такое изменение тактики связано с огромными потерями, которые несли российские войска при штурмах населенных пунктов. Скибицкий напомнил о Бахмуте, где, по словам руководителя "Вагнера" Пригожина, было потеряно около 25 тысяч бойцов только убитыми.

Новая российская тактика включает три основных этапа

Вадим Скибицкий объяснил, что Россия сейчас использует новую тактику:

Уничтожение всех объектов, которые можно использовать для обороны

Принудительная эвакуация гражданского населения из-за постоянных обстрелов

Проникновение малых диверсионных групп в обезлюдевшие населенные пункты

Эти один-два человека (диверсионно-разведывательной группы), они заходят в пустой поселок. Их никто не видит, никто не может проконтролировать, они где-то там в погребе или каком-то подвале сели и ждут, объяснил представитель разведки.

Примером такой тактики стали недавние массированные обстрелы Херсона, по данным ГУР, входившие в планы российского командования для принудительной эвакуации местного населения.

Результаты новой стратегии

По оценке Скибицкого, такая тактика хоть и обеспечивает менее быстрое продвижение, но дает свои результаты. Однако украинская разведка владеет информацией об этих методах ведения боевых действий.

Когда мы знаем тактику их действий, будет противодействие. У нас есть понимание, как делать оборону. Мы знаем четкое количество таких штурмовых групп, их маршруты, подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что главная задача – не допустить массового проникновения вражеских групп в тыловые районы.

