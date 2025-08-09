Встановили пам'ятник, але з помилкою: як виглядає могила Ніни Матвієнко

Матвієнко стала найвідомішою співачкою народних пісень в Україні

Ніна Матвієнко — легендарна українська виконавиця, яку називали "душею української пісні". Вона померла у 75 років у 2023, що стало несподіваною втратою для всіх українців.

Що відомо про Ніну Матвієнко

Майбутня співачка народилася у 1947 році у селі Неділище, що на Житомирщині. Вона була п’ятою з одинадцяти дітей у сім’ї, тому піклувалась про молодших братів і сестер. Музикою почала цікавитися змалечку.

У 60-х роках Ніна почала навчатися у вокальній студії при українському народному хорі імені Верьовки. Згодом Матвієнко стала солісткою цього хору. Вона перемагала на Всеукраїнському конкурсі "Молоді голоси", Всесоюзному телевізійному конкурсі "З піснею по життю" та на інших музичних заходах. У хорі імені Верьовки Ніна Митрофанівна пропрацювала майже 25 років.

Матвієнко в молодості, фото з мережі

У 1979 році Матвієнко потрапила до фіналу пісенного телефестивалю "Пісня року" з композицією "Ой летіли дикі гуси". Виконавиця виступала з українськими піснями не лише на батьківщині, але й у Мексиці, США, Канаді, Чехословаччині, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції.

У 1991 року Матвієнко стала солісткою Національного ансамблю "Київська камерата". Її репертуар складався з народних і обрядових композицій та пісень-балад. Найпопулярнішими з них стали "Дикі гуси", "Колискова зорі", "Квітка душа" і "Чарівна скрипка".

Матвієнко стала відомою виконанням народних пісень, фото з мережі

Ніна Митрофанівна заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Вона також писала вірші, оповідання, збирала українські фольклорні твори та народні пісні. У 2003 році вона перезентувала книгу "Ой, вспашу нивку широкую".

За свою насичену творчу діяльність Матвієнко стала лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. А у 2006 році третій президент України Віктор Ющенко надав співачці звання Героя України.

Матвієнко стала Героєм України, фото з мережі

Також Матвієнко реалізовувалась як акторка. Вона грала у телевиставах "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", картинах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" та в радіовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".

Чому померла Ніна Матвієнко і де її поховали

Співачка пішла із життя у 2023 році, не доживши 2 дні до свого 76-го дня народження. Народна артистка України хворіла на рак, про що знали тільки її близькі. Для українців новина стала здивуванням, оскільки артистка завжди була жвавою.

З Ніною Митрофанівною попрощалися у київській Національній філармонії. В останній путь провести співачку прийшло багато її колег, політиків та інших публічних особистостей. Виконавицю поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві. На могилі встановили дерев'яний хрест і великий портрет Матвієнко.

Прощання з Ніною Матвієнко

Прощання з Ніною Матвієнко, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

У перші роковини смерті, 8 жовтня 2024 року, Тоня Матвієнко, яка є донькою народної артистки, поширила світлину, зроблену біля могили матері. На фото видно, що виконавиця прийшла вшанувати матір разом із двома братами, чоловіком та доньками.

Родина Ніни Матвієнко у перші роковини її смерті, фото Тоні Матвієнко

У серпні 2025 року блогер Владислав Тимошенко на своєму YouTube-каналі показав, який зараз вигляд має могила Матвієнко. Виконавиці встановили білий мармуровий пам'ятник, який закінчується хрестом. Знизу меморіал оздоблений квітковим орнаментом, а посередині є невеличкий портрет Матвієнко, на якому вона постала у вишиванці та вінку.

Пам'ятник Ніні Матвієнко, скриншот з відео Владислава Тимошенка

Блогер звернув увагу, що на пам'ятнику викарбували неправильну дату смерті Матвієнко — 8 липня. Однак Ніна Митрофанівна відійшла у вічність за 3 місяці після цієї дати – 8 жовтня.

На пам'ятнику Ніні Матвієнко є помилка, скриншот з відео Владислава Тимошенка

