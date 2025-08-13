"І ці люди голосують". В Україні знайшли "лігво" комуністів (відео)

Адепти комунізму поводилися скандально

На Полтавщині виявили агітацію так званих "православних комуністів". На деревах вони розклеїли листівки російською з червоною зіркою.

Відео опублікував користувач TikTok з ніком ivan1659. На кадрах — люди запитують у адептів комуністично-православного руху, навіщо вони розмістили агітацію з червоною зіркою, а не повісили герб України. До слова, У 2015 році, в рамках закону про декомунізацію, діяльність Комуністичної партії України була заборонена рішенням суду. Під забороною й комуністична символіка.

На одній з листівок напис "православный коммунист не гадь ближнему", на іншій заклик "голосуй". Люди, які розмістили цю агітацію, поводилися досить скандально, називаючи тих, хто знімав, "ненормальні". Жінка, що підтвердила, що листівки розмістили вони, заявила, що в них є прапор (ймовірно України). Все це відбувалося у селі Сем'янівка Полтавської області.

Що таке "православний комунізм"

Ймовірно, ці люди належать до руху "православний комунізм". Це політичний рух, різновид релігійного комунізму, заснований на християнській релігії. Адепти руху вважають, що основи комунізму нібито представляв ще Ісус Христос, проповідуючи своє вчення як устрій ідеального світу.

Що пишуть у мережі

Коментатори зазначають, що ця "секта" є у багатьох пострадянських країнах, вони "нешкідливі". Також обурюються, що ці люди голосують та "вирішують як будемо жити ми і наші діти".

