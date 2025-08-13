"И эти люди голосуют". В Украине нашли "логово" коммунистов (видео)

Адепты коммунизма вели себя скандально

В Полтавской области обнаружили агитацию так называемых "православных коммунистов". На деревьях они расклеили листовки на русском с красной звездой.

Видео опубликовал пользователь TikTok с ником ivan1659. На кадрах люди спрашивают у адептов коммунистически-православного движения, зачем они разместили агитацию с красной звездой, а не повесили герб Украины. К слову, в 2015 году, в рамках закона о декоммунизации, деятельность Коммунистической партии Украины была запрещена решением суда. Под запретом и коммунистическая символика.

На одной из листовок надпись "православный коммунист не гадь ближнему", на другой призыв "голосуй". Люди, разместившие эту агитацию, вели себя довольно скандально, называя снимавших "ненормальные". Женщина, подтвердившая, что листовки разместили они, заявила, что у них есть флаг (вероятно, Украины). Все это происходило в селе Семьяновка Полтавской области.

Что такое "православный коммунизм"

Вероятно, эти люди принадлежат к движению "православный коммунизм". Это политическое движение, разновидность религиозного коммунизма, основанное на христианской религии. Адепты движения считают, что основы коммунизма якобы представлял еще Иисус Христос, проповедуя свое учение как устройство идеального мира.

Что пишут в сети

Комментаторы отмечают, что эта "секта" есть во многих постсоветских странах, они "безобидные". Также возмущаются, что эти люди голосуют и "решают, как будем жить мы и наши дети".

