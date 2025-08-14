Чому Чернівці називали "чорними": звідки взялась назва міста

Історики досі сперечаються

Українська історія строката. "Телеграф" продовжує вивчати походження назв відомих місць та міст. На черзі — обласний центр найменшої області України — Чернівці.

Перша офіційна згадка про місто датується 8 жовтня 1408 року у грамоті молдавського господаря Олександра Доброго. Є й давніші джерела, проте історики сумніваються в їхній правдивості. Одна із загадок міста не тільки точна дата утворення, а й значення самої назви.

Звідки пішла назва Чернівці

Як і зазвичай, є кілька варіантів етимології назви міста. "Телеграф" розгляне основні, але історики так і не визначились із остаточною. Є також і перекази про те, що назва повязана із випасанням в цих місцях чорних овець, але це лише чутки.

Від міста "Чернь"

В списках міст того часу ( "А се имена всім градам рускым, далним и ближним") було місто Чернь, зведене на лівому березі річки Прут, яка протікає крізь сучасні Чернівці. Міські укріплення робили не з каменю, а з дубових зрубів та землі. Через це стіни міста були чорними. Тож "Чорне місто" могло дати корінь "Черн" назві. В 1259 році фортецю зруйнували, а мешканці переселились на інший берег Прута. Утворене місто могли назвати "Чернівці", тобто люди з Черна.

Від римлян

Подейкують, що у 126 році нашої ери центуріон Сеген Цециній прибув на територію сучасної Буковини за наказом римського імператора Адріана, який відправляв свої війська не на завоювання, а для встановлення дружніх контактів. Під час походу римляни натрапили на поселення слов’янського племені дулебів біля гори Цецено та річки Прут, яке називалося "Черне Вєсє" і саме від цієї назви пізніше виникли Чернівці.

Від прізвища землевласника

Доктор історичних наук Олександр Добржанський розповідає, що почалися Чернівці одразу на правому березі Прута. Історик зазначає, що більшість дослідників нині вважають: назва Чернівці походить від прізвища Чорний. За його словами, у цьому регіоні колись мешкали бояри з таким прізвищем, які володіли землею, і від їхнього імені, ймовірно, виникла назва "Чорн" – чорні Чернівці.

Відомо, що в XIV–XV століттях землі сучасної Буковини належали боярському роду Негру, один із представників якого, Дума Негру, згадується в 1462 році, а слово "negru" з румунської перекладається як "чорний".

