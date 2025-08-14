Почему Черновцы называли "черными": откуда взялось название города

Историки до сих пор спорят

Украинская история пестрая. "Телеграф" продолжает изучать происхождение названий известных мест и городов. На очереди – областной центр наименьшей области Украины – Черновцы.

Первое официальное упоминание о городе датируется 8 октября 1408 в грамоте молдавского хозяина Александра Доброго. Есть и более древние источники, однако историки сомневаются в их правдивости. Одна из загадок города не только точная дата образования, но и значение самого названия.

Откуда произошло название Черновцы

Как обычно, есть несколько вариантов этимологии названия города. "Телеграф" рассмотрит основные, но историки так и не определились с окончательной. Есть также и предания о том, что название связано с выпасом в этих местах черных овец, но это только слухи.

От города "Чернь"

В списках городов того времени ("А это имена всем градам русским, дальним и ближним") был город Чернь, возведенный на левом берегу реки Прут, протекающей через современные Черновцы. Городские укрепления делали не из камня, а из дубовых срубов и земли. Поэтому стены города были черными. Так что "Черный город" мог дать корень "Черн" названию. В 1259 году крепость была разрушена, а жители переселились на другой берег Прута. Образовавшийся город могли назвать "Черновцы", то есть люди из Черна.

От римлян

Говорят, что в 126 году нашей эры центурион Сеген Цециний прибыл на территорию современной Буковины по приказу римского императора Адриана, отправлявшего свои войска не на завоевание, а для установления дружеских контактов. Во время похода римляне встретили поселение славянского племени дулебов у горы Цецено и реки Прут, которое называлось "Черное Весе" и именно от этого названия позже возникли Черновцы.

От фамилии землевладельца

Доктор исторических наук Александр Добржанский рассказывает, что начались Черновцы прямо на правом берегу Прута. Историк отмечает, что большинство исследователей сейчас считают: название Черновцы происходит от фамилии Черный. По его словам, в этом регионе когда-то жили бояре с такой фамилией, владевшие землей, и от их имени, вероятно, возникло название "Черн" — черные Черновцы.

Известно, что в XIV-XV веках земли современной Буковины принадлежали боярскому роду Негру, один из представителей которого Дума Негру упоминается в 1462 году, а слово "negru" с румынского переводится как "черный".

