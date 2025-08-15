Хай хоч на голові ходить. Загородній пояснив, чому Путін не уникне переговорів із Зеленським

Київ системно натякає Москві, чого від неї хоче

Попри відмову Володимира Путіна від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, Україна своєрідно бере участь у "переговорах", схиляючи російського диктатора до них. При цьому президент США Дональд Трамп не має важелів впливу на Київ.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив тактику України.

За його словами, Сили оборони щодня системно "виносять" російські нафтопереробні заводи.

— От знову по Волгоградському довбанули. А [поза]вчора влупили по вузловій станції, яка забезпечує прокачку нафту по трьох напрямках, — каже політичний експерт.

Він пояснив, що Україна має бити по нафтовому терміналу "Усть-Луга" на Балтійському морі, Мозирському НПЗ в Білорусі, який забезпечує російських окупантів паливно-мастильними матеріалами, і нафтопроводу "Дружба", даючи такими чином росіянам зрозуміти, що без України не буде жодних перемовин.

— Можете говорити все, що завгодно, на голові ходити, про щось домовлятися. Який сенс, якщо в України є сила і важіль тиску на Росію? Ну, переговори [Трампа з Путіним] — перемовляйтеся далі. Без України нікуди ніхто перемовлятися вже не зможе, тому що у Трампа нема таких ресурсів, щоб змусити [нас] щось робити. Тим більше Європейський Союз нас підтримує. Тому ми повинні так себе поводити, що ну розмовляйте. Все рівно прийдете і все рівно буде розмова, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він "Телеграфу" розвіяв міф про фантастичні домовленості США та Росії по Україні.