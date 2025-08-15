Пусть хоть на голове ходит. Загородний объяснил, почему Путин не избежит переговоров с Зеленским

Киев системно намекает Москве, чего от нее хочет

Несмотря на отказ Владимира Путина от встречи с президентом Владимиром Зеленским, Украина своеобразно участвует в "переговорах", склоняя российского диктатора к ним. При этом президент США Дональд Трамп не имеет рычагов влияния на Киев.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил тактику Украины.

По его словам, Силы обороны ежедневно системно "выносят" российские нефтеперерабатывающие заводы.

— Вот опять по Волгоградскому долбанули. А [поза]вчера влупили по узловой станции, которая обеспечивает прокачку нефть по трем направлениям, — говорит политический эксперт.

Он пояснил, что Украина должна бить по нефтяному терминалу "Усть-Луга" на Балтийском море, Мозырскому НПЗ в Беларуси, который обеспечивает российских оккупантов горюче-смазочными материалами, и нефтепроводу "Дружба", давая таким образом россиянам понять, что без Украины не будет никаких перемен.

— Можете говорить все, что угодно, ходить на голове, о чем-то договариваться. Какой смысл, если у Украины есть сила и рычаг давления на Россию? Ну, переговоры [Трампа с Путиным] — переговаривайтесь дальше. Без Украины никуда никто переговариваться уже не сможет, потому что у Трампа нет таких ресурсов, чтобы заставить [нас] что-то делать. Тем более, Европейский Союз нас поддерживает. Поэтому мы должны так себя вести: ну, разговаривайте. Все равно придете и все равно будет разговор, — подытожил Тарас Загородний.

