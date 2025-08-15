Могила виглядає майже занедбаною: де похований правнук Тараса Шевченка (фото)

Красицький також був письменником і біографом Шевченка

Дмитро Красицький — правнук сестри Тараса Шевченка, який пішов стопами свого прадідуся і став письменником. Окрім творчої діяльності, він також воював — брав участь у німецько-радянській війні. Не стало нащадка Кобзаря у 1989 році і зараз його могила перебуває у плачевному стані.

Складається враження, що туди давно ніхто не приходив. Відео з місця поховання правнука Шевченка поділився блогер з ніком STEPANETS на своєму YouTube-каналі.

Що відомо про Дмитра Красицького

Дмитро Филимонович Красицький (псевдонім – В. Катренко) народився 7 листопада 1901 року в селі Зелена Діброва на Звенигородщині. Він — прямий нащадок Катерини Шевченко, рідної сестри Тараса Григоровича.

Дмитро Красицький - правнук Шевченка по сестрі Катерині. Фото: wikipedia

Писати він почав ще в юності — його вірші публікували у місцевій газеті, а згодом він закінчив Київський вищий інститут народної освіти і Комуністичний університет у Москві. Згодом Дмитро став працювати у театрі "Шевченківці", а потім став викладачем марксизму-ленінізму у Гірничому інституті. Красицький також був біографом Тараса Шевченка.

Дмитро Красицький у натовпі

Під час Другої світової війни Красицький воював у лавах Радянської армії. Він отримав ордени Червоної Зірки та Вітчизняної війни II ступеня.

Могила Дмитра Красицького

Похований Дмитро Красицький на Лісовому кладовищі в Києві поруч зі своєю матір'ю, Могила правнука Шевченка виглядає майже занедбаною. Складається враження, що сюди давно ніхто не навідувався. У 2022 році надгробок був вкритий опалим листям

Як виглядала могила Красицького у 2022 році. Фото: https://t.me/kirstepan

Зараз місце поховання Красицького має дещо кращий вигляд. Тепер напис на надгробку можна прочитати — на ньому немає листя. Однак могила все ж виглядає занедбаною — земля суха, ростуть бур'яни.

Правнук Шевченка спочиває на Лісовому кладовищі. Фото: скріншот YouTube

На надгробку викарбувані не лише ім'я і дати життя, а й рядки з його вірша. Фото: скріншот YouTube

Красицький похований поруч із матір'ю Галиною, доньокоб Катерини. Фото: скріншот YouTube

