Могила виглядає майже занедбаною: де похований правнук Тараса Шевченка (фото)
Красицький також був письменником і біографом Шевченка
Дмитро Красицький — правнук сестри Тараса Шевченка, який пішов стопами свого прадідуся і став письменником. Окрім творчої діяльності, він також воював — брав участь у німецько-радянській війні. Не стало нащадка Кобзаря у 1989 році і зараз його могила перебуває у плачевному стані.
Складається враження, що туди давно ніхто не приходив. Відео з місця поховання правнука Шевченка поділився блогер з ніком STEPANETS на своєму YouTube-каналі.
Що відомо про Дмитра Красицького
Дмитро Филимонович Красицький (псевдонім – В. Катренко) народився 7 листопада 1901 року в селі Зелена Діброва на Звенигородщині. Він — прямий нащадок Катерини Шевченко, рідної сестри Тараса Григоровича.
Писати він почав ще в юності — його вірші публікували у місцевій газеті, а згодом він закінчив Київський вищий інститут народної освіти і Комуністичний університет у Москві. Згодом Дмитро став працювати у театрі "Шевченківці", а потім став викладачем марксизму-ленінізму у Гірничому інституті. Красицький також був біографом Тараса Шевченка.
Під час Другої світової війни Красицький воював у лавах Радянської армії. Він отримав ордени Червоної Зірки та Вітчизняної війни II ступеня.
Могила Дмитра Красицького
Похований Дмитро Красицький на Лісовому кладовищі в Києві поруч зі своєю матір'ю, Могила правнука Шевченка виглядає майже занедбаною. Складається враження, що сюди давно ніхто не навідувався. У 2022 році надгробок був вкритий опалим листям
Зараз місце поховання Красицького має дещо кращий вигляд. Тепер напис на надгробку можна прочитати — на ньому немає листя. Однак могила все ж виглядає занедбаною — земля суха, ростуть бур'яни.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Тараса Шевченка. Своїх дітей письменник не мав.