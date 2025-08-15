Могила выглядит почти запущенной: где похоронен правнук Тараса Шевченко (фото)

Красицкий также был писателем и биографом Шевченко

Дмитрий Красицкий — правнук сестры Тараса Шевченко, который пошел по стопам своего прадедушки и стал писателем. Кроме творческой деятельности он также воевал — участвовал в немецко-советской войне. Не стало потомка Кобзаря в 1989 году, и сейчас его могила находится в плачевном состоянии.

Создается впечатление, что туда давно никто не приходил. Видео с места захоронения правнука Шевченко поделился блогер с ником STEPANETS на своем YouTube-канале.

Что известно о Дмитрии Красицком

Дмитрий Филимонович Красицкий (псевдоним – Катренко) родился 7 ноября 1901 года в селе Зеленая Диброва на Звенигородщине. Он прямой потомок Екатерины Шевченко, родной сестры Тараса Григорьевича.

Дмитрий Красицкий – правнук Шевченко по сестре Екатерине. Фото: wikipedia

Писать он начал еще в юности — его стихи публиковали в местной газете, а затем Красицкий окончил Киевский высший институт народного образования и Коммунистический университет в Москве. Затем Дмитрий стал работать в театре "Шевченковцы", а затем стал преподавателем марксизма-ленинизма в Горном институте. Красицкий также был биографом Тараса Шевченко.

Дмитрий Красицкий в толпе

Во время второй мировой войны Красицкий воевал в рядах Советской армии. Он получил ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Могила Дмитрия Красицкого

Похоронен Дмитрий Красицкий на Лесном кладбище в Киеве рядом со своей матерью. Могила правнука Шевченко выглядит почти запущенной. Создается впечатление, что сюда давно никто не наведывался. В 2022 году надгробие было покрыто опавшими листьями.

Как выглядела могила Красицкого в 2022 году. Фото: https://t.me/kirstepan

Сейчас место захоронения Красицкого выглядит несколько лучше. Теперь надпись на надгробии можно прочитать — на нем нет листьев. Однако могила все же выглядит запущенной – земля сухая, растут сорняки.

Правнук Шевченко покоится на Лесном кладбище. Фото: скриншот YouTube

На надгробии отчеканены не только имя и даты жизни, но и строки из его стиха. Фото: скриншот YouTube

Красицкий похоронен рядом с матерью Галиной, дочерей Екатерины. Фото: скриншот YouTube

