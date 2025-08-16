Зустріч на Алясці пройшла не дарма? ЗМІ дізналися про важливу домовленість

У США кажуть, що наступний тиждень буде цікавим

Президент США Дональд Трамп та очільник Росії Володимир Путін нібито досягли попередньої домовленості про "повітряне перемир'я". Таке рішення обговорювалось на зустрічі на Алясці.

Про це повідомляє кореспондент The Economist Олівер Керрол, посилаючись на джерела. Відомо, що зустріч проходила у форматі "три на три".

За словами співрозмовника видання, США очікують, що "небо дасть сигнал" про попередні результати цих переговорів. Прогнозується, що наступний тиждень буде цікавим.

Водночас в Росії наголосили, що Трамп і Путін під час зустрічі не обговорювали проведення тристороннього саміту з українським лідером Володимиром Зеленським. Помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС, запевнив, що ця тема навіть не підіймалась.

Окрім того, представник Білого Дому Ден Скавіно розповів, що станом на 10 ранку 16 серпня Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами.

В Офісі президента повідомляють, що розмова із Зеленським та європейськими лідерами тривала понад півтори години. Про результати бесіди наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, що Путін та Трамп розповіли про підсумки зустрічі на пресконференції. У матеріалі зібрали найголовніше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін перед самітом на Алясці "відзначився" тим, що двічі демонстративно "не розчув" незручне питання про мирних мешканців України.