Пресконференція президента США Трампа та Путіна на Алясці: головне

Трамп та Путін зробили низку заяв після переговорів

Президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін провели підсумкову пресконференцію після майже тригодинних переговорів на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Цікавий момент — Трамп порушив власний розпорядок виступів, згідно з яким він зазвичай виступає на пресконференції першим. Але зараз першим виступав Путін. "Телеграф" зібрав головне з їхніх заяв.

Що сказав Путін:

Подякував Трампу за запрошення на Аляску;

Заявив, що переговори були "конструктивними" на тлі падіння відносин до рівня нижчого, ніж за часів Холодної війни;

Заявив, що ситуація в Україні — "загроза національній безпеці Росії";

Вкотре вже назвав український народ "братським";

Заявив, що сподівається, що європейські країни "не будуть заважати" так званому "процесу врегулювання";

Несподівано визнав, що повинна бути забезпечена безпека України: "Безумовно, має бути забезпечена безпека України, ми готові над цим працювати";

Зробив черговий реверанс Трампу, заявивши, що якби той був би президентом, війни б, мовляв, не було;

Ще раз зробив реверанс Трампу, заявивши, що сподівається на досягнення миру завдяки цим переговорам.

Що заявив Трамп:

Жодної домовленості щодо України за результатами саміту не буде.

"Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли набути повного розуміння. Поки що угоди немає";

Пообіцяв, що проінформує про переговори президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів;

Припустив, що можна очікувати на співробітництво з російським бізнесом;

"Лишилися деякі незакриті питання значні. Ми ще не дісталися до вирішення. Але ми дуже наблизилися до цього";

Зробив реверанс у бік Путіна, заявивши, що вдячний російському правителю за його "зусилля";

Вчергове заявив, що Путін, мовляв, хоче "завершити цей конфлікт";

Заявив, що пропозиція провести наступну зустріч у Москві — "цікава".

На цьому пресконференція завершилася, вона тривала трохи понад 15 хвилин. Трамп та Путін відмовилися відповідати на запитання преси та залишили залу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих, але при цьому Трамп демонстрував Путіну свою силу. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна й Трампа на Алясці.

Путін перед самітом "відзначився" тим, що двічі демонстративно "не розчув" незручне питання про мирних мешканців України. Водночас, він, схоже, готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.