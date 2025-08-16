Український історик, політолог та громадський діяч Павло Гай-Нижник про зустріч президентів США та Росії, а також подальші переговори про мир і їхні можливі наслідки

Спільний обід Трампа і Путіна скасовано, президент США негайно повертається до Вашингтона.

Вистава закінчилася… Прилюдний підсумок: Путін: досягли згоди / Трамп: немає угоди… Та й таке…

Трамп оцінив результати зустрічі з Путіним як 10-ть з 10-ти. Актор ігрового жанру…

Утім насправді Трамп незадовлений і розчарований, позаяк усвідомлює, що виставив себе на посміховисько. Путін в екстазі.

Ну що ж: "Любов — зла, полюбиш і…" чи "Від кохання до ненависті…"? Далі буде…

В оточенні Трампа вважають, що наступна зустріч щодо України може призвести до миру, повідомив журналіст Fox News з посиланням на джерело. Сам Трамп сказав, що він і Путін багато в чому узгодили питання про гарантії безпеки України. Президент США впевнений, що Москва та Вашингтон "близькі до угоди" щодо України.

Трамп заявив, що сторони розпочинають підготовку зустрічі за участю його самого, Путіна та Зеленського. Він також заявив, що його рада Зеленському полягає в тому, щоби піти на угоду з РФ.

Президент США додав, що необхідно з повагою ставитись до ядерного потенціалу Росії.

Коротше: Україну збираються зробити крайньою і підставити, звинувативши Зеленського у відмові до укладання т.зв. миру, адже, за словами Трампа, поки немає потреби думати про санкції проти РФ, зустріч пройшла дуже добре, а Путін у нього — сильний і розумний лідер… Яке їхало — таке здибало…

