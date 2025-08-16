Сім’я рибалок в Україні зловила понад 120 кг риби (відео)

Планували впіймати менше, але потім "збились з рахунку"

Великою може бути не тільки одна риба, а загалом весь улов — протягом двох днів родина рибалок зі Львова спіймала понад 120 кг риби. Випробовували себе та спорядження на озері для спортивної риболовлі Едельвейс в Івано-Франківській області.

У своєму блозі FishBiteLviv поділились, що планували спіймати 100 кг, але перевиконали план, кажуть — після 120 кілограмів збились з рахунку. Найбільший трофей — короп вагою 12 кг. За словами спортсменів, водойма "працює" переважно вночі: концентроване підгодовування ввечері — зокрема 5 кг бойлів перед ніччю — дало очікуваний результат.

Довідково: бойли — тверда приманка у формі кульки, яка використовується для лову.

Підготовка до риболовлі почалась із промаркування дна. Рибалки визначили три робочі дистанції — 70, 92 та 94 метри, а також кормові точки на 68 і 92 метрах. Першою рибою були незадоволені — усього 300 грамів, тож родина перейшла на більші насадки та інтенсивніше підгодовування. Перед ніччю догодували додатково, тож великі рибини йшли одна за одною.

Крупні риби заходили на наші точки одна за одною, вночі ми практично не спали і навіть не помітили, як наступив ранок FishBiteLviv

Едельвейс — це штучна водойма площею 13,3 гектара з глибиною до 4 метрів, озеро розташоване в Івано-Франківській області, Коломийському районі, біля села Хом’яківка. Родині рибалок на водоймі сподобалось, водночас не зайвим буде нагадати, що при спортивній риболовлі рибу випускають назад.

