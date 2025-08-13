Рус

"Щука-крокодил" попалася на гачок українцю: де та як він таку спіймав (відео)

Марта Іваненко
На Вінниччині рибалка впіймав велику щуку
На Вінниччині рибалка впіймав велику щуку.

Подібні улови — справжня гордість для любителів риболовлі

На одному з мальовничих водойм Вінниччини рибалка здійснив справжній трофейний улов. На озері, відомому як "Аквамарин" (с. Юзвин), йому вдалося впіймати щуку-велетня.

Такий ролик опублікував блогер на YouTube-каналі "Golden Fish. Vinnytsia Fishers". Як розповів чоловік у відео, саме ця щука стала окрасою даної риболовлі.

На наступних скриншотах видно, як рибалка тримає здобич обома руками, ледь утримуючи через її довге, витягнуте тіло. Риба справляє враження своїм світло-оливковим забарвленням, прикрашеним темними плямами та смугастими відтінками. Її голова — масивна, з характерною витягнутою мордою, а у відкритій пащі чітко видно ряд гострих зубів.

Чоловік показав справжню рибу-монстра
Чоловік показав справжню рибу-монстра
Чоловік показав справжню рибу-монстра
Чоловік показав справжню рибу-монстра

На іншому знімку — трофей вже на електронних вагах, які зафіксували вагу в майже 4 кг. Для щуки це доволі солідний показник.

Вага трофейної риби
Вага трофейної риби

Така риба здатна влаштувати справжню боротьбу під час виведення, і рибалка зізнається, що момент витягування на берег запам’ятається йому надовго.

А це — рибальська приманка, відома також як спіннербейт, на яку й клюнула щука.

На яку приманку можна зловити щуку
На яку приманку вдалося зловити щуку

Як відомо, знайти таку рибу можна на озері "Аквамарин", що на Вінниччині.

Що відомо про щук

Щука — один із найвідоміших та найулюбленіших трофеїв українських рибалок. Ця хижа риба є єдиним представником родини щукових і широко розповсюджена у вітчизняних річках, озерах та водосховищах. Найчастіше в наших водоймах зустрічається саме щука звичайна.

Щука
Щука

Вона має видовжене, обтічне тіло, призначене для стрімких ривків, масивні щелепи, усіяні гострими зубами, а також характерне плямисто-смугасте забарвлення. Відтінки її шкіри можуть змінюватися залежно від прозорості води, кольору дна та кількості водної рослинності.

Цікаво, що самки щуки виростають значно більшими за самців. У сприятливих умовах вони можуть досягати довжини 1,5-1,8 метра та важити 30-35 кілограмів. Живуть ці хижаки дуже довго — у природі окремі особини доживають навіть до 80 років.

Раціон щуки складається переважно з дрібної риби, але вона може полювати й на жаб чи молодих водоплавних птахів, наприклад, каченят. М'ясо цієї риби містить лише 2-3% жиру, тому вважається дієтичним та корисним для харчування.

Тож, подібні улови — справжня гордість для любителів риболовлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що молодий рибалка здійснив майже неймовірний улов — йому вдалося витягти з води акулу, що за розмірами майже дорівнює його зросту. Ця подія миттєво привернула увагу й викликала хвилю захоплення в соцмережах.

