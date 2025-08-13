"Щука-крокодил" попалася на гачок українцю: де та як він таку спіймав (відео)

Подібні улови — справжня гордість для любителів риболовлі

На одному з мальовничих водойм Вінниччини рибалка здійснив справжній трофейний улов. На озері, відомому як "Аквамарин" (с. Юзвин), йому вдалося впіймати щуку-велетня.

Такий ролик опублікував блогер на YouTube-каналі "Golden Fish. Vinnytsia Fishers". Як розповів чоловік у відео, саме ця щука стала окрасою даної риболовлі.

На наступних скриншотах видно, як рибалка тримає здобич обома руками, ледь утримуючи через її довге, витягнуте тіло. Риба справляє враження своїм світло-оливковим забарвленням, прикрашеним темними плямами та смугастими відтінками. Її голова — масивна, з характерною витягнутою мордою, а у відкритій пащі чітко видно ряд гострих зубів.

Чоловік показав справжню рибу-монстра Чоловік показав справжню рибу-монстра

На іншому знімку — трофей вже на електронних вагах, які зафіксували вагу в майже 4 кг. Для щуки це доволі солідний показник.

Вага трофейної риби

Така риба здатна влаштувати справжню боротьбу під час виведення, і рибалка зізнається, що момент витягування на берег запам’ятається йому надовго.

А це — рибальська приманка, відома також як спіннербейт, на яку й клюнула щука.

На яку приманку вдалося зловити щуку

Як відомо, знайти таку рибу можна на озері "Аквамарин", що на Вінниччині.

Що відомо про щук

Щука — один із найвідоміших та найулюбленіших трофеїв українських рибалок. Ця хижа риба є єдиним представником родини щукових і широко розповсюджена у вітчизняних річках, озерах та водосховищах. Найчастіше в наших водоймах зустрічається саме щука звичайна.

Щука

Вона має видовжене, обтічне тіло, призначене для стрімких ривків, масивні щелепи, усіяні гострими зубами, а також характерне плямисто-смугасте забарвлення. Відтінки її шкіри можуть змінюватися залежно від прозорості води, кольору дна та кількості водної рослинності.

Цікаво, що самки щуки виростають значно більшими за самців. У сприятливих умовах вони можуть досягати довжини 1,5-1,8 метра та важити 30-35 кілограмів. Живуть ці хижаки дуже довго — у природі окремі особини доживають навіть до 80 років.

Раціон щуки складається переважно з дрібної риби, але вона може полювати й на жаб чи молодих водоплавних птахів, наприклад, каченят. М'ясо цієї риби містить лише 2-3% жиру, тому вважається дієтичним та корисним для харчування.

Тож, подібні улови — справжня гордість для любителів риболовлі.

