"Це ваші проблеми": у Запоріжжі чоловік вимагав зупинити акцію на підтримку полонених, бо вона "заважає спати" його дитині

Родичі військовополонених вимагають вибачень

У Запоріжжі під час щотижневої акції в центрі міста на підтримку військовополонених та безвісти зникли, стався скандал. Чоловік вимагав зупинити захід або взагалі заборонити такі зібрання, бо вони нібито заважають спати його дитині.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації "Крила Янгола". Люди обурені байдужістю українця.

У відповідь мати безвісти зниклого бійця сказала, що її син у полоні й вона може взагалі не дочекатися онуків. На що той відповів: "Це ваші проблеми!". Виявилося, що він уже два роки пише скарги з вимогою заборонити ці акції.

Родини військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників України звернулися до українців, щоб нагадати, що "це не "наша проблема", а це біль всієї України". "Бо сьогоднішня байдужість — це загроза завтрашньому майбутньому", – написали вони.

Учасники вимагають аби відповідні органи взяли цю ситуацію на контроль та дали їй належну оцінку. Щоби родини мали гарантоване право на проведення мирних акцій пам’яті та нагадування суспільству про полонених і зниклих.

Вони хочуть, щоб цей чоловік публічно попросив вибачення в офіційному відеозверненні перед усіма родинами.

"Його слова знецінили подвиг наших воїнів і завдали рани тисячам українських сімей. Ми будемо виходити й надалі. Бо наші захисники мають повернутися додому. Ми не дамо забути про їхній подвиг. І навіть, якщо це комусь "заважає" — ми не зупинимося", – йдеться у зверненні.

Акція на підтримку полонених у Запоріжжі

Чоловік скаржиться поліції через акцію на підтримку полонених

