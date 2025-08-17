"Это ваши проблемы": в Запорожье мужчина требовал остановить акцию в поддержку пленных, потому что она "мешает спать" его ребенку

Родственники военнопленных требуют извинений

В Запорожье во время еженедельной акции в центре города в поддержку военнопленных и без вести пропавших произошел скандал. Мужчина требовал остановить мероприятие или вообще запретить такие собрания, потому что они мешают спать его ребенку.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации "Крылья Ангела". Люди возмущены безразличием украинца.

В ответ мать без вести пропавшего бойца сказала, что ее сын в плену и она может вообще не дождаться внуков. На что тот ответил: "Это ваши проблемы!" Оказалось, он уже два года пишет жалобы с требованием запретить эти акции.

Семьи военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников Украины обратились к украинцам, чтобы напомнить, что "это не наша проблема, а это боль всей Украины". "Ибо сегодняшнее безразличие — это угроза завтрашнему будущему", – написали они.

Участники требуют, чтобы соответствующие органы взяли эту ситуацию на контроль и дали ей надлежащую оценку. Чтобы семьи имели гарантированное право на проведение мирных акций памяти и напоминание обществу о пленных и пропавших.

Они хотят, чтобы этот мужчина публично попросил прощения в официальном видеообращении перед всеми семьями.

"Его слова обесценили подвиг наших воинов и нанесли раны тысячам украинских семей. Мы будем выходить и дальше. Ведь наши защитники должны вернуться домой. Мы не дадим забыть об их подвиге. И даже если это кому-то "мешает" — мы не остановимся", – говорится в обращении.

Акция в поддержку пленных в Запорожье

Мужчина жалуется полиции из-за акции в поддержку пленных

Ранее супруга пленного пограничника Сергея Ростовского, которого вместе с побратимами четвертый год удерживают россияне, написала песню "Верни". Автор надеется, что она станет гимном поддержки и символом надежды для женщин, ожидающих своих мужей и любимых из плена.