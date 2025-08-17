Рус

Зеленський уже вилетів до Трампа, але перед цим зробить одну зупинку: де він зараз і з ким зустрінеться

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зеленський уже вилетів до Трампа Новина оновлена 17 серпня 2025, 13:56
Зеленський уже вилетів до Трампа. Фото Колаж "Телеграфу"

Перед візитом до США Зеленський має ще одну важливу зустріч

Президент України Володимир Зеленський уже вилетів літаком на зустріч до американського лідера Дональда Трампа у Вашингтон. Однак о дорозі туди він зробить зупинку в одній з країн.

Дані про виліт з’явилися на сайті Flightaware. Судячи з маршруту, перед Штатами Зеленський відвідає Бельгію.

Літак глави держави вилетів із Польщі близько 12:15 за Києвом.

Літак Зеленського полетів до Бельгії
Літак Зеленського прямує з Польщі до Бельгії.

При цьому резидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) написала, що зустрічатиме 17 серпня українського президента у Брюсселі.

"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих VTC. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.

Як виглядає Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Х

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Зеленський та Трамп мають зустрітися у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня. Головною темою для обговорення стане припинення війни в Україні.

Про заплановану особисту зустріч Володимир Зеленський оголосив через свої соцмережі. Він також повідомив, що мав довгу розмову з Дональдом Трампом спочатку особисто, а потім за участю європейських лідерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на зустріч із Трампом разом із Зеленським можуть вирушити ще двоє людей. Серед них — один з улюблених співрозмовників американського президента.

До цього, 15 серпня, відбулася зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих, але Трамп демонстрував Путіну свою силу. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна та Трампа на Алясці.

Теги:
#Вашингтон #Брюссель #Літак #Бельгія #Дональд Трамп #Володимир Зеленський