Зеленський уже вилетів до Трампа, але перед цим зробить одну зупинку: де він зараз і з ким зустрінеться

Перед візитом до США Зеленський має ще одну важливу зустріч

Президент України Володимир Зеленський уже вилетів літаком на зустріч до американського лідера Дональда Трампа у Вашингтон. Однак о дорозі туди він зробить зупинку в одній з країн.

Дані про виліт з’явилися на сайті Flightaware. Судячи з маршруту, перед Штатами Зеленський відвідає Бельгію.

Літак глави держави вилетів із Польщі близько 12:15 за Києвом.

Літак Зеленського прямує з Польщі до Бельгії.

При цьому резидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) написала, що зустрічатиме 17 серпня українського президента у Брюсселі.

"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих VTC. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.

Урсула фон дер Ляєн.

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

Зеленський та Трамп мають зустрітися у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня. Головною темою для обговорення стане припинення війни в Україні.

Про заплановану особисту зустріч Володимир Зеленський оголосив через свої соцмережі. Він також повідомив, що мав довгу розмову з Дональдом Трампом спочатку особисто, а потім за участю європейських лідерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на зустріч із Трампом разом із Зеленським можуть вирушити ще двоє людей. Серед них — один з улюблених співрозмовників американського президента.

