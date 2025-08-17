У ЄС побоюються за зустріч: із Зеленським до Трампа можуть поїхати несподівані гості

Зустріч може відвідати також один із улюблених співрозмовників Трампа

Європейські лідери побоюються, що український президент Володимир Зеленський не отримає від американського лідера такого самого дружнього ставлення, як до Володимира Путіна. Тож у ЄС вирішили підвищити шанси Києва на зустрічі.

Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів та джерело, знайоме із ситуацією. Так, планується відправити як мінімум одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Олександра Стубба, разом із Зеленським на зустріч до Вашингтона 18 серпня.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", — пише Politico.

Дональд Трамп та Олександр Стубб. Фото: Facebook/Alexander Stubb

За словами одного з джерел, знайомих із ситуацією, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який встановив тісні відносини з Трампом, також може здійснити поїздку до Вашингтона.

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Facebook/MinPres Mark Rutte

Колишній високопосадовець НАТО Каміль Гранд вважає, що результати саміту на Алясці викликали стурбованість у Європі. Лідери вважають, що американський президент міг повірити значній частині аргументів Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих, але Трамп демонстрував Путіну свою силу. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна та Трампа на Алясці.

Путін перед самітом "відзначився" тим, що двічі демонстративно "не почув" незручне питання мирних жителів України.