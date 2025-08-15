Майже як старі друзі. Перші хвилини зустрічі Путіна і Трампа на Алясці (відео, фото)

Не обійшлось без курйозів

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілись на Алясці 15 серпня. Їх рукостискання та спільна поїздка в авто стали історичним моментом.

Як видно на відео прямої трансляції від FOX 4 News, обох лідерів зустріли в США з почестями. Путін, пройшовши червоною доріжкою, радо привітав Трампа.

На відео видно, що лідер Росії прямував до президента США не поспішаючи, повільним кроком. При цьому Трамп, який вже чекав Путіна, почав з ним говорити ще до його наближення. Вже коли лідери порівнялись, обидва потисли один одному руки, що правда, тут не обійшлось без курйозу.

Адже чимало людей помітили "фірмове" рукостискання Трампа, коли він притягує до себе руку опонента. У мережі це вже жартома прозвали домінантою рисою лідера Штатів.

Путін і Трамп потисли руки

Путін і Трамп на Алясці

Путін і Трамп зустрілись на Алясці

Рукостискання лідерів тривало кілька секунд, протягом яких вони обмінювались короткими репліками та посміхались. Далі Путін і Трамп прямували червоною доріжкою до авто, на якому разом поїхали на задньому сидінні.

Зауважимо, що під час перших хвилин Путіна на Алясці кореспонденти запитали його, коли він перестане обстрілювати Україну. Відповіді, як і очікувалось не було, лідер РФ удав, що не почув питання.

Нагадаємо, що штучний інтелект вже спрогнозував, хто переміг би у двобої між Путіним і Трампом, якби вони зійшлись на ринзі. Вік, вага та стан здоров'я лідерів відіграв ключову роль у цій гіпотезі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін везе Трампу фейкові карти України. Вже відомо, що він задумав.