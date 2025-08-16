Мир за 24 години та дзвінки главі Кремля: ланцюг подій, який призвів до зустрічі Трампа та Путіна

За цей час президент США по черзі звинувачував у продовженні війни то Зеленського, то Путіна

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години після своєї інавгурації, проте щось пішло не так. Тільки через понад 200 днів він сів за стіл переговорів з Путіним.

"Телеграф" вирішив простежити всі події, які крок за кроком наближали двох лідерів держав до важливої для України зустрічі 15 серпня.

20 січня у своїй інавгураційній промові президент запевнив, що США завершать ті війни, які були започатковані іншими країнами, і створять найпотужнішу армію у світі. При цьому він не згадав саме Росію та Україну, проте, логічно, що вони увійшли до цього списку.

22 січня у Truth Social президент Трамп попередив, що якщо угоди щодо України не буде досягнуто найближчим часом, то він запровадить високі мита, тарифи та санкції на все, що Росія та інші країни, причетні до конфлікту, продають США. "Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ, і в мене завжди були дуже добрі стосунки з президентом Путіним…" – заявив він.

12 лютого Трамп зателефонував своєму російському колезі. За його словами, вони погодилися зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією та Україною. Після розмови він заявив про підготовку до переговорів, які завершать кровопролитну війну.

28 лютого під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського відбулася скандальна сцена в Овальному кабінеті, яку весь світ спостерігав у прямому ефірі. Перепалка почалася після слів Зеленського щодо гарантій безпеки.

3 березня Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, рішення про передачу якого ухвалила адміністрація колишнього президента Штатів Джо Байдена. Він використав цей важіль тиску, щоб Київ почав "шукати миру".

18 березня американський лідер знову поговорив телефоном із російським диктатором. Розмова тривала 2,5 години. Представники Білого дому сказали, що рух до миру розпочнеться з "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню", а також переговорів щодо припинення вогню в морі та шляхів його реалізації.

19 березня Трамп розмовляв із Володимиром Зеленським. Під час розмови із Зеленським Трамп намагався привести Київ та Москву до спільного знаменника. Глави країн погодили деталі режиму тиші в небі, на морі та говорили про те, як можна досягти тиші безпосередньо на лінії фронту. Проте, як відомо, 30-денного перемир’я, яке було метою глави Білого дому, досягти так і не вдалося.

23 квітня у Truth Social президент США звинуватив українського лідера в тому, що він продовжує "поле смерті". На думку Трампа, "мирна угода вже близько", і Зеленський, "який не має козирів", повинен це зрозуміти, інакше він ризикує "повністю втратити країну". Заяви Зеленського, вважає Трамп, "лише продовжують бійню" в Україні.

24 квітня, коментуючи ракетний удар по Києву, що стався вночі напередодні, Трамп розкритикував Путіна. Він заявив, що був незадоволений такими діями Росії у розпал мирних переговорів. Він також пояснив свій заклик, опублікований раніше на платформі Truth Social: "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і дуже не вчасно. Володимире, зупинись".

25 квітня Трамп прокоментував свої обіцянки завершити війну за 24 години в інтерв’ю The Times: "Я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб наголосити на своїй думці".

28 травня президент США визначив, скільки часу йому необхідно, щоб дізнатися, чи Путін водить його за ніс, і зазначив, що "розчарований" обстрілами українських населених пунктів. "Протягом двох тижнів стане ясно, чи водить нас Путін за ніс. Якщо це так — ми відреагуємо інакше. Поки що я не можу сказати, чи хоче він закінчити війну, чи ні", — сказав голова Білого дому. Однак тоді Трамп не вказав на заходи, які він готовий вжити проти Росії.

14 липня американський лідер встановив 50-денний термін для Росії, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Так він дав зрозуміти, що готовий до переговорів, але після завершення цього періоду перейде до більш жорстких дій, зокрема, запровадження тарифів проти країн-покупців російської нафти.

28 липня президент США переглянув свої вимоги до дедлайну для Росії, щоб завершити війну в Україні. Тепер він був готовий втрутитися у ситуацію менш ніж за 50 днів. "Я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь", — сказав Трамп.

7 серпня радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та глави Росії Володимира Путіна пройде найближчими днями. Білий дім та Кремль уже погодили всі домовленості. Жодна зустріч лідерів держав в історії не готувалася так блискавично.

15 серпня відбулася зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Глави США та Росії зустрілися, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін провели підсумкову пресконференцію після майже тригодинних переговорів на авіабазі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.