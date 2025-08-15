Ленін, "договорнячок" та зелені чоловічки. Смішні меми про зустріч Трампа і Путіна

Згадали санкції і меми були про пельмені

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом. Президент США і президент Росії проведуть переговори на Алясці.

Навіть експертам важко спрогнозувати, що буде на сьогоднішніх переговорах на Алясці. Тому "Телеграф" вмикає почуття гумору і ділиться з вами можливим розвитком подій.

Один з таких це зоображення Путіна і Трампа за столом у вигляді казкових персонажів. Це сатира на те, як росіяни, просочені пропагандою, постійно перекручують історію та стверджують, що Україну "вигадали" то Ленін, то інші історичні постаті, заперечуючи її природне право на існування.

Інший показує нам Дональда Трампа і Володимира Путіна в стилі комікса. Це іронія над знаменитою російською тактикою заперечення очевидного — спочатку під час анексії Криму і окупації Донецької області у 2014 році Путін категорично заперечував присутність російських військових.

Не менш смішний мем і про санкції. Тут обидва лідери сидять біля затишного вогнища і гріють руки, а в полум'ї палають папірці з написом "SANCTIONS". Це сатира на те, як політики можуть легко "спалити" багаторічні санкції заради швидкого порозуміння. Мем натякає на можливість того, що Трамп може зняти санкції з Росії в обмін на якийсь компроміс щодо України.

Також є мем, де Путін буквально "заморожується" при одній лише думці про підписання мирного договору. Трамп у теплому костюмі легковажно пропонує миротворчі документи, а Путін від жаху покривається кригою — адже це означало б віддати окуповані українські території та припинити вогонь.

Мем висміює небажання російського диктатора йти на будь-які поступки заради миру. Путін настільки не готовий до справжніх переговорів, що від самої пропозиції мирного плану він перетворюється на крижану скульптуру.

Були й інші меми щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна. Їх можна переглянути нижче:

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — що відомо

15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна. Головною темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни Росії проти України.

З Володимиром Путіним на зустрічі будуть ще п'ять російських посадовців.

За даними Reuters, лідери США та Росії можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без участі України.

Водночас у Кремлі заявили, що нібито не очікують підписання жодного спільного документа під час зустрічі Трампа та Путіна. Тож, ймовірно, переговори обмежаться обговоренням можливих варіантів врегулювання та окресленням подальших кроків.

