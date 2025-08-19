Чорна димова хмара з Кременчука суне на інші міста. Напрямок вітру та карта

Місцевим радять зачинити вікна і утриматись від прогулянок

Внаслідок масштабної атаки на Кременчук у місті спалахнули пожежі та фіксується сильне задимлення. Димова хмара насувається на Кривий Ріг.

Про це пишуть місцеві канали, публікуючи мапу. Зазначається, що наразі вітер має південний напрям руху та силу до 12 м/с.

У мережі вже опублікували кілька фото сильного задимлення в Кременчуці. Над містом здійнявся величезний стовп диму, яки рухається на південь за вітром. Місцеві розповідають, що у місті сильний запах гару, місцями навіть печуть очі. Тому наразі від прогулянок та провітрювання будинків слід утриматись.

Мешканцям міста радять закрити вікна та зачекати покращення стану повітря. Водночас, за даними SaveEcoBot, наразі якість повітря у межах норми — 11 AQI PM2.5. Однак задимлення і досі фіксується.

Дим у Кременчуці

Якість повітря у Кременчуці

Не розірвані боєприпаси

Окрім того, на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет. Вони несуть велику небезпеку, їх не можна чіпати. Якщо помітили схожий або підозрілий предмет — телефонуйте 101 або 102.

Касетні боєприпаси у Кременчуці

Додамо, що касетні боєприпаси – це снаряди, ракети або бомби, які містять велику кількість менших боєприпасів (суббоєприпасів). Вони розкидаються на значній площі. Їх підрив збільшує площу ураження та кількість жертв.

