Черное дымовое облако из Кременчуга сует на другие города. Направление ветра и карта

Местным советуют закрыть окна и воздержаться от прогулок

В результате масштабной атаки на Кременчуг в городе вспыхнули пожары и фиксируется сильное задымление. Дымовое облако надвигается на Кривой Рог.

Об этом пишут местные каналы, публикуя карту. Отмечается, что ветер имеет южное направление движения и силу до 12 м/с.

В сети уже опубликовали несколько фото сильного задымления в Кременчуге. Над городом поднялся огромный столб дыма, который движется к югу по ветру. Местные рассказывают, что в городе сильный запах гари, местами даже пекут глаза. Поэтому от прогулок и проветривания домов следует воздержаться.

Жителям города советуют закрыть окна и подождать улучшение состояния воздуха. В то же время, по данным SaveEcoBot, качество воздуха в пределах нормы — 11 AQI PM2.5. Однако задымление до сих пор фиксируется.

Дым в Кременчуге

Качество воздуха в Кременчуге

Не разорванные боеприпасы

Кроме того, на территории города обнаруживаются неразорванные кассетные боеприпасы с российских ракет. Они несут большую опасность, их нельзя трогать. Если вы заметили похожий или подозрительный предмет — звоните 101 или 102.

Кассетные боеприпасы в Кременчуге

Добавим, что кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы, содержащие большое количество меньших боеприпасов (суббоеприпасов). Они разбрасываются на значительной площади. Их подрыв увеличивает площадь поражения и количество жертв.

