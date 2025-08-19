Каким маршрутом Путин прошмыгнет в Венгрию, чтобы не оказаться под трибуналом как военный преступник

Нет ни одного безопасного маршрута

Если встреча Зеленского и Путина действительно состоится в Будапеште, то хозяин Кремля столкнется с серьезной проблемой. Как туда добраться, чтобы не арестовали, ведь его ждет ордер на арест от Международного уголовного суда?

К тому же, почти все соседи Венгрии — члены МКС и должны задержать его. "Телеграф" разбирался, есть ли у Путина безопасные маршруты до встречи с Зеленским.

Кратчайший путь из Москвы в Будапешт пролегает через Беларусь, Польшу и Словакию. Но две последние страны являются членами Международного уголовного суда и имеют юридические обязательства арестовать российского диктатора. Полет через Украину невозможен из-за зоны боевых действий.

Самый простой, но нереальный для Путина наземный маршрут из Москвы в Будапешт.

Географическая ловушка для Путина

Венгрия граничит с семью странами, и почти все из них члены МКС. Словакия, Румыния, Хорватия, Словения и Австрия обязаны исполнить ордер на арест. Украина также член МКС, но через нашу территорию Путин точно не улетит из-за войны.

Венгрия граничит с семью соседями

Единственный сосед Венгрии, не являющийся членом МКС — это Сербия. Но чтобы добраться туда из России, придется пересечь территории других стран-членов суда. Наземным путём это невозможно без риска.

Самым безопасным остается маршрут через подписавшую, но не ратифицировавшую Римский устав МКС Турцию. Путин может попробовать полет Москва → Стамбул → Будапешт. Но даже здесь есть риски – самолет может пересечь воздушное пространство стран-членов Международного уголовного суда.

Один из возможных маршрутов

Маршруты, по которым Путин может добраться до Венгрии по версии Сlaude.ai

Ордер без срока давности

Напомним, 17 марта 2023 МКС выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Этот ордер не имеет срока давности и действует во всех 125 странах-членах суда. Венгрия вышла из МКС в апреле 2025 года, что делает ее одним из немногих "безопасных" мест для российского диктатора.

Однако даже до этого "безопасного" места Путину добраться крайне сложно, не подвергаясь риску ареста в пути. Европейская география создает для него подлинную дилемму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия затягивает встречу Зеленского и Путина. Мы рассказывали, что в Кремле придумали в этот раз.