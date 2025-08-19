Каким маршрутом Путин прошмыгнет в Венгрию, чтобы не оказаться под трибуналом как военный преступник
Нет ни одного безопасного маршрута
Если встреча Зеленского и Путина действительно состоится в Будапеште, то хозяин Кремля столкнется с серьезной проблемой. Как туда добраться, чтобы не арестовали, ведь его ждет ордер на арест от Международного уголовного суда?
К тому же, почти все соседи Венгрии — члены МКС и должны задержать его. "Телеграф" разбирался, есть ли у Путина безопасные маршруты до встречи с Зеленским.
Кратчайший путь из Москвы в Будапешт пролегает через Беларусь, Польшу и Словакию. Но две последние страны являются членами Международного уголовного суда и имеют юридические обязательства арестовать российского диктатора. Полет через Украину невозможен из-за зоны боевых действий.
Географическая ловушка для Путина
Венгрия граничит с семью странами, и почти все из них члены МКС. Словакия, Румыния, Хорватия, Словения и Австрия обязаны исполнить ордер на арест. Украина также член МКС, но через нашу территорию Путин точно не улетит из-за войны.
Единственный сосед Венгрии, не являющийся членом МКС — это Сербия. Но чтобы добраться туда из России, придется пересечь территории других стран-членов суда. Наземным путём это невозможно без риска.
Самым безопасным остается маршрут через подписавшую, но не ратифицировавшую Римский устав МКС Турцию. Путин может попробовать полет Москва → Стамбул → Будапешт. Но даже здесь есть риски – самолет может пересечь воздушное пространство стран-членов Международного уголовного суда.
Ордер без срока давности
Напомним, 17 марта 2023 МКС выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Этот ордер не имеет срока давности и действует во всех 125 странах-членах суда. Венгрия вышла из МКС в апреле 2025 года, что делает ее одним из немногих "безопасных" мест для российского диктатора.
Однако даже до этого "безопасного" места Путину добраться крайне сложно, не подвергаясь риску ареста в пути. Европейская география создает для него подлинную дилемму.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия затягивает встречу Зеленского и Путина. Мы рассказывали, что в Кремле придумали в этот раз.