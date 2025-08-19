Росія затягує зустріч Зеленського і Путіна. Що в Кремлі вигадали на цей раз

Путін казав, що готовий до зустрічі, а от у Кремлі вигадали нову байку

Попри запевняння очільника Росії Володимира Путіна, що він готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленський, у Кремлі знову затягують процес. Там в котре наголосили на необхідності планування і ретельної підготовки.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він не відкинув повністю ідею зустрічі лідерів, але дав зрозуміти, що швидко це не відбудеться.

За словами Лаврова, Росія не відмовляється від жодних форм роботи з українською стороною щодо війни. Можливі зустрічі і у двосторонньому, і у тристоронньому форматі. Однак "будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати гранично ретельно".

Цікаво, що зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом була спланована і реалізована майже за тиждень і тоді Кремль не затягував час. Зараз же ситуація в котре повторюється — коли доходить до справи в Москві одразу знаходяться "відмовки".

Нагадаємо, що Путін у розмові з президентом США на Алясці 15 серпня нібито підтвердив йому своє бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, чого раніше уникав. Тепер справа тільки в організації тристоронньої зустрічі.

Водночас під час зустрічі Трампа і Зеленського 18 серпня президент США запевнив українського лідера, що голова Кремля готовий до зустрічі.

