Зеленського готують до "найважчої" розмови: експерт розкрив неочікувані деталі зустрічі з Трампом

За словами експерта, карта в Овальному кабінеті точно була розміщена не просто так

У понеділок, 16 серпня, в Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа. Основними темами переговорів стали гарантії безпеки, підготовка до тристоронньої зустрічі та шлях до закінчення російського вторгнення.

Лідери країн вже назвали переговори успішними. Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" наголосив, що формат і тональність переговорів суттєво відрізнялися від попереднього контакту лідерів.

Різниця між першою та другою зустріччю в Овальному кабінеті

"Як на мене, вона справді пройшла абсолютно в іншій атмосфері, ніж перша зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті", — зазначив Якубін.

Він звернув увагу на багаторівневу структуру перемовин, присутність міжнародних партнерів і кілька раундів спілкування.

"Просто сам факт того, що була і публічна частина, і потім була приватна частина, були європейські лідери і декілька, умовно, раундів перемовин. Тобто спершу Трамп говорив із Зеленським, а потім вони спілкувалися вже разом з європейськими лідерами", — пояснив політолог.

Якубін вважає, що такий формат є індикатором певного зрушення в процесі. За його словами, цьому також сприяє контакт Трампа з Кремлем.

Як мені здається, це показник того, що процес тут рухається. І, власне, плюс те, що Трамп телефонував президенту Росії. Мені здається, що тут очевидно: процес іде Олексій Якубін

Олексій Якубін / Facebook

Що обговорювали та до чого прийшли

Окрему увагу він приділив змістовному наповненню переговорів. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки для України та можливу підготовку до зустрічі за участю Путіна.

"Наскільки ми можемо зрозуміти, ключові питання тут — це питання подальших гарантій безпеки для України і розуміння, як це буде працювати, а водночас — питання підготовки зустрічі з Путіним у тристоронньому форматі", — сказав Якубін.

Експерт звернув увагу на сигнали щодо можливої згоди з боку Кремля.

Ми бачимо все більше інформації про те, що нібито Путін погодився навіть зустрітися з Зеленським. І я думаю, така ймовірність є висока. Скоріш за все, Трамп із ним про це говорив політолог Олексій Якубін

"Київ не готовий йти на це": чого чекати від переговорів далі

Водночас політолог вказав на ризики, які можуть виникнути на наступному етапі діалогу. Зокрема, мова може піти про територіальні питання, які залишаються найбільш чутливими.

"Далі буде важче, будуть виникати питання територій — із того, що ми можемо принаймні зараз зрозуміти, йдеться про окуповані. І, наскільки я розумію, ми знаємо, принаймні в публічній площині звучала фраза про те, що Київ не готовий йти на це", — сказав він.

На тлі можливої тристоронньої зустрічі виникає запитання щодо її змісту, враховуючи публічну позицію Києва.

"Є питання: що ж тоді буде обговорюватися на цій тристоронній зустрічі? Адже ми розуміємо, що тепер по суті вже почалася підготовка до неї", — заявив Якубін.

Експерт вказав на загальний підхід Вашингтону, який, на його думку, полягає у спробі досягти ширшої домовленості, а не тимчасового компромісу.

"Поки що виглядає так, що Сполучені Штати Америки хочуть одразу певну, назвемо так, велику угоду, а не просто перемир’я. В цій угоді можуть бути гарантії безпеки", — сказав політолог.

Завершуючи коментар, Якубін висловив сумніви щодо того, як саме обговорюватиметься територіальна складова і яку позицію Київ зрештою займе за столом переговорів.

Скоріш за все, на цій тристоронній зустрічі може бути обговорення питання територій. Але, чесно кажучи, поки до кінця незрозуміло, як це буде відбуватися і яка буде позиція Києва в цьому плані, тому що публічно офіційний Київ заявляв, що в питаннях територій жодних поступок не може бути. Але ми розуміємо, що і карта, мабуть, в Овальному кабінеті Трампа не просто так була з окупованими територіями. Тобто очевидно, що такі теми там обговорювали Олексій Якубін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час переговорів на Алясці Володимир Путін озвучив Дональду Трампу перелік умов, необхідних, на його думку, для припинення збройної агресії проти України. Серед них — виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, відмова України від вступу до НАТО, надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах, а також відновлення прав Російської православної церкви.

Такі вимоги свідчать про те, що Кремль продовжує демонструвати викривлене сприйняття поточної міжнародної ситуації та ігнорує зміну реального балансу сил.