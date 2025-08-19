Путін підтвердив Трампу готовність зустрітися з Зеленським, – ЗМІ

Трамп розмовляв із Путіним під час перемовин в Білому домі, де були присутні Володимир Зеленський та європейські лідери

Російський правитель Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом нібито підтвердив йому своє бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, чого раніше уникав, наче вогню. Тепер справа тільки в організації тристоронньої зустрічі.

Про це пише французьке видання AFP із посиланням на власні джерела. За даними співрозмовника, яке знайоме зі змістом розмови Трампа та російського правителя, останній дав свою згоду.

Трамп розмовляв із Путіним під час перемовин в Білому домі, де були присутні Володимир Зеленський та європейські лідери. Невідомо, чи дзвонив Трамп Путіну за їхньої присутності — але видання припускає, що американський президент "взяв перерву".

Зазначимо, що у Кремлі, коли пізніше підтверджували розмову Трампа та Путіна, заявили, що розмова тривала приблизно 40 хвилин. А Білий дім перед цим спростував інформацію низки західних видань, які писали про дзвінок Трампа Путіну та про майже годинну перерву, яку через це зробили у переговорах.

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів підтвердив, що дзвонив Путіну та анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі лідерів трьох держав. За його словами, вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.

З іншого боку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не впевнений, що Путіну вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з Зеленським та опинитися із ним лицем до лиця. А президент Фінляндії Александр Стубб взагалі зазначив, що будь-які зобов'язання Путіна викликають скептицизм.

Додамо, що ще 7 серпня, за понад тиждень до саміту на Алясці 15 серпня, російський правитель заявив, що не має нічого проти зустрічі з Володимиром Зеленським, якщо для цього будуть створені умови. Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ, президента якої Заїда Аль Нахайяна він вважає "другом Росії".