Недарма Трамп воркував з Мелоні: з'явився інсайд про нове місце зустрічі Зеленського з Путіним

Погляди 3 високопосадовців різняться

Майбутня зустріч лідерів 3 держав — США, України та Росії — Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна може стати однією з найбільш обговорюваних подій. Та, попри високі ставки, європейські дипломати досі не можуть домовитися, де саме вона має відбутися.

За даними "Sky News", Вашингтон разом із союзниками з ЄС погодилися, що перемовини мають пройти на території Європи, якщо не станеться раптових змін у планах. Під час недавньої відеоконференції "коаліції охочих" прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як президент Франції Еммануель Макрон виступив за Женеву.

Як зазначається, Зеленський і Трамп більше схиляються до варіанту з Римом, причому особливу увагу приділяють можливості провести переговори у Ватикані. Натомість Путін віддає перевагу Швейцарії, зокрема Женеві.

Свою готовність прийняти таку зустріч уже підтвердили міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії. Водночас європейські дипломати розглядають й інші потенційні локації, серед яких називають Будапешт і Гельсінкі.

Нагадаємо: 18 серпня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом, де вони разом із європейськими лідерами обговорювали завершення війни в Україні та врегулювання миру.

Днями раніше, 15 серпня, пройшла зустріч Володимира Путіна й американського президента. На саміті на Алясці політики обговорили наалогічні питання.

"Телеграф" також повідомляв, що хоча президент Росії заявляє про готовність зустрітися з українським лідером, у Кремлі знову відкладають процес, наполягаючи на тривалих узгодженнях та детальній підготовці.