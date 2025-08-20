В Україні вночі оголошували радіаційну небезпеку: де саме, в чому причина та як реагувати

Розповідаємо, яка різниця між повітряною та радіаційною загрозою

Радіаційна тривога у Полтавській області була оголошена в ніч на 20 серпня. Однак попередження було помилковим.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram Володимир Когут. Зокрема, о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Вона тривала 1 хвилину 34 секунди.

Водночас, за даними Повітряних сил, у той момент у регіоні була загроза ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода. Станом на 06:00 про наслідки атаки не повідомлялось.

Повітряна та радіаційна тривоги: в чому різниця

Варто зазначити, що повітряна тривога оголошується при загрозі авіаційного нападу — коли ворожі літаки, дрони чи ракети рухаються у напрямку населеного пункту. Її сигналом є протяжне виття сирен, що лунає хвилями протягом 2-3 хвилин. У цьому випадку люди повинні негайно сховатися в укриттях, підвалах, метро або в найбезпечніших приміщеннях будинку (далеко від вікон, у кімнатах без зовнішніх стін). Повітряна тривога може тривати від кількох хвилин до кількох годин, залежно від тривалості загрози.

А ось радіаційна тривога оголошується при загрозі радіоактивного зараження — наприклад, при аваріях на атомних електростанціях, пошкодженні ядерних об'єктів або використанні "брудної бомби". Її сигнал відрізняється — це переривчасті короткі гудки сирен протягом 3 хвилин.

Як діяти? При радіаційній тривозі потрібно негайно зайти в приміщення, щільно закрити всі вікна і двері, вимкнути вентиляцію та кондиціонери, прийняти препарати йоду і чекати вказівок від служб надзвичайних ситуацій. На відміну від повітряної тривоги, при радіаційній небезпеці може знадобитися евакуація або тривала ізоляція в приміщенні.

Раніше "Телеграф" писав, у великому українському місті скоротили комендантську годину. Читайте про те, де її взагалі немає, а де вона найсуворіша.