В Украине ночью объявляли радиационную опасность: где именно, в чем причина и как реагировать

Рассказываем, какая разница между воздушной и радиационной угрозой

Радиационная тревога в Полтавской области была объявлена в ночь на 20 августа. Однако предупреждение было ошибочным.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram Владимир Когут. В частности, в 04:32 в Telegram-каналах местных властей появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Она продолжалась 1 минуту 34 секунды.

В то же время, по данным Воздушных сил, в тот момент в регионе была угроза ударных вражеских дронов, двигавшихся в направлении Миргорода. По состоянию на 6 часов о последствиях атаки не сообщалось.

Воздушная и радиационная тревоги: в чем разница

Стоит отметить, что воздушная тревога объявляется при угрозе авиационного нападения, когда вражеские самолеты, дроны или ракеты двигаются в направлении населенного пункта. Ее сигналом является протяженный вой сирен, раздающийся волнами в течение 2-3 минут. В этом случае люди должны немедленно укрыться в укрытиях, подвалах, метро или в самых безопасных помещениях дома (далеко от окон, в комнатах без наружных стен). Воздушная тревога может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от продолжительности угрозы.

А вот радиационная тревога объявляется при угрозе радиоактивного заражения – например, при авариях на атомных электростанциях, повреждении ядерных объектов или использовании "грязной бомбы". Ее сигнал отличается – это прерывистые короткие гудки сирен в течение 3 минут.

Как действовать? При радиационной тревоге нужно немедленно зайти в помещение, плотно закрыть все окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционеры, принять препараты йода и ждать указаний от служб чрезвычайных ситуаций. В отличие от воздушной тревоги при радиационной опасности может потребоваться эвакуация или длительная изоляция в помещении.

