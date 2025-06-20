"Зелене світло" для Кремля? Ядерна загроза на Близькому Сході грає на руку Путіну

У Росії вже говорять, що "дозволено все", — заявив Валерій Чалий

Російський президент Володимир Путін неодноразово залякував Україну та світ використанням ядерної зброї. Йому на руку може спрацювати поточний конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Про це заявив експосол України у США та голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в інтерв'ю NV. Він наголосив, що в Росії почали говорити про те, що "дозволено все". В разі використання на Близькому Сході ядерного боєзаряду чи ядерної бомби, то "Путін сприймав би це як зелене світло для своїх дій такого плану", — впевнений Чалий.

Чалий вважає, що до останнього часу використання ядерної зброї для масового знищення було менш імовірним, "скринька Пандори" трималась більш щільно. Зараз же Путін зацікавлений в тому, щоб конфлікт на Близькому Сході став більш масштабний і вийшов за межі двох країн. І важливо бути в курсі, чи будуть США брати участь в конфлікті чи ні.

"Телеграф" повідомляв, що США наразі взяли паузу у питання операції в Ірані. Вважається, що США могли б вдарити по іранському заводу зі збагачення урану, розташованому у Фордо. Об’єкт неймовірно захищений, тож дістатися до нього може тільки найбільша неядерна бомба в світі, яка є у США. Але і вона не гарантує 100% знищення.