"Буде ще дешевше": водіям готують приємний сюрприз на АЗС

Експерт назвав пальне, яке продовжить впевнено дешевшати

Ціна на скраплений газ в Україні може впасти ще на одну гривню найближчим часом. Таку оцінку дав експерт з ринку палива України Сергій Куюн.

Керівник групи А-95 розповів "Телеграфу", що причиною здешевлення стало падіння закупівельної ціни на цей вид палива. За словами фахівця, скрапгаз уже почав дешевшати на українських заправках.

Незвичні коливання на АЗС

Ситуація на паливному ринку доволі незвична. Роздрібна ціна на бензин зросла, дизель залишився стабільним, а скраплений газ подешевшав одночасно.

"Я такого навіть не пам'ятаю, щоб колись таке було — зазвичай ціни на різні види пального рухались в одному напрямку, а тут — в діаметрально протилежних, як лебідь, рак і щука", — пояснив Куюн.

Різноспрямований рух цін експерт пов'язав з різними націнками на кожен вид палива. На бензин націнка була мінімальною протягом року, що дозволяло передбачити зростання. На дизель вона була навіть надлишковою, а от на скрапленому газі провалилася закупівельна ціна.

За словами Куюна, дизельне пальне також може трохи знизитися у вартості. Вартість бензину, за оцінками фахівця, швидше за все, не зміниться найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, що ОККО бере в оренду мережу автозаправок KLO. Як зміняться ціни на пальне в Україні.