Світ радіє дешевій нафті, а українці залишилися з носом? Чи приречені ми на дороге пальне

"Телеграф" розповідає, коли водії відчують "приємний сюрприз"

На будь-які зміни у світі завжди першою реагує нафта — найчутливіший барометр політичних та економічних потрясінь. Світ зараз стоїть на порозі серйозних змін, а світові ціни на нафту впали з $80 до приблизно $65 за барель. Проте українські водії досі не відчули полегшення на заправках.

У зв'язку з активною фазою переговорів президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським та зниженням світових цін на нафту постає питання: як це вплине на вартість пального в Україні. Для відповіді на це питання "Телеграф" звернувся до експерта паливного ринку та керівника групи А-95 Сергія Куюна.

Коли нафтові баталії дійдуть до українських заправок

"Ціни поки що не знижувались, оскільки український роздрібний ринок реагує на зміни на світовому ринку з запізненням в декілька тижнів", — пояснює Сергій Куюн причину, чому українці ще не бачать дешевшого пального.

Чому сильне здешевшання нафти не врятувало наш гаманець

Експерт прогнозує, що найближчим часом ситуація зміниться: "У найближчій перспективі ми в Україні можемо очікувати зниження ціни на бензин на кілька гривень, на дизелі менше — десь гривню. Це відбудеться протягом наступних кількох тижнів".

Спочатку трейдери мають розпродати запаси, закуплені раніше, а потім виставлятимуть пальне за новими цінами. До того ж, зараз високий сезон — і потреби боротися за покупця за допомогою зниження цін немає.

Як змінювались ціни на пальне в Україні з травня 2025 року

Чи повпливають політичні американські гірки на ціни на пальне

Наприкінці минулого тижня світові ціни дещо знизились на фоні очікувань зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Трейдери розраховували на прогрес у переговорах, що міг би посприяти послабленню санкцій проти російської нафти та збільшити обсяги постачання сировини на світовий ринок. Проте видимих змін у результаті не відбулось.

Щодо реакції трейдерів на чутки про можливі переговори між американським президентом та хазяїном Кремля, експерт поки що не бачить активних рухів на світовому ринку нафти.

"Насправді я не побачив наразі нічого такого, що б могло свідчити про якийсь рух в якийсь бік. На ринку зараз стабільність, не відбувається практично нічого", — зазначає Куюн. Ймовірно, ринок завмер в очікуванні і поки що не рухається в жоден бік.

Скільки платимо зараз за безцінні літри

За даними сайту Мінфін, наразі ціни на пальне по Україні такі: бензин А-95 преміум можна придбати в середньому за 63, 56 грн за літ, А-95 коштує 58,94 грн за літр, А-92 майже так само — 58,28 грн. Дизельне паливо демонструє зростання у ціні — 56,07 грн за літр. Такий ж об'єм автогазу обійдеться українцям в 34,43 гривні за літр.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з цінами на пальне в Україні та чи зникне з АЗС "бодяга".