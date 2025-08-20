Самовбивство, втеча чи концтабір? Політолог на Гітлері пояснив, чому зустрічі Зеленського з Путіним не буде

Гітлер не зустрічався ні з ким з європейської "тусовки", з ким воював

Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що Путін побоїться зустрітися з Зеленським є несерйозною, як слова другокласника. Тому що російський диктатор не так боїться українського президента, як не сприймає рівним собі.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів доктор наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський. Він пояснив, що мається на увазі.

— Чому Путін має боятися зустрітись з Зеленським? [Хіба] є небезпека, що Зеленський нападе на Путіна і буде його душити? Тут питання в тому, що дасть зустріч, — каже політичний експерт.

На його думку, велика проблема у тому, що Путін не сприймає Зеленського як рівноправного собі. Бо коли Путін провів дві Чеченські війни, Зеленський ще виступав у КВК молодим хлопцем, коли президент Путін сидів у залі.

— Зеленський давно не Володя з "Кварталу". Ми в Україні розуміємо, що сьогодні на Зеленському велика відповідальність, велика влада, величезна команда, багато людей, які його оберігають, структурують і так далі. [Також] є опозиція, всередині і розкидана за кордоном. Але Зеленський — не такий в очах Путіна, — продовжує політолог.

Він висловив сумнів, чи стежить Путін за Зеленським і ситуацією в Україні.

— Тому в цьому проблема. Наскільки Путін готовий сприймати Зеленського як рівноправного лідера держави, з якою ведеш війну. Гітлер нікого не сприймав із європейської "тусовки", з ким воював. Ні з ким не зустрічався. Йому було байдуже, хто президент і прем'єр тощо. Він ішов захоплювати територію. Він навіть нічого не пропонував лідерам, країни яких захоплював. Нічого, окрім втечі, застрелитися або концтабір. Все. Не було інших варіантів, — нагадав проректор Європейського університету.

На його думку, важлива правильна комбінація зустрічі.

— І те, що Москва станом на сьогодні відмовила в безпосередній зустрічі, мені здається правильним. Не готові сьогодні Зеленський і Путін зустрітися рівноправно і рівноцінно. Розмова не відбудеться. Ми можемо просто отримати зрив переговорного процесу, — підсумував Сергій Ягодзінський.

