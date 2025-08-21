О встрече с Путиным, реальном состоянии фронта, выборах и не только. Что рассказал Зеленский на закрытой встрече с журналистами

Президент поделился своим видением

Закрытая встреча Зеленского с журналистами прошла в среду, 20 августа. На ней глава государства высказался по поводу актуальных вопросов — предстоящая встреча между ним и главой России Владимиром Путиным, ситуация на фронте, выборы и т.д.

"Телеграф" собрал основные заявления президента по закрытой встрече с журналистами 20 августа. Зеленский рассказал о подготовке встречи в формате Зеленский-Путин.

О предстоящих двусторонних и трехсторонних переговорах

Встречу Зеленского и Путина со стороны США готовит группа, в которую входят государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В течение следующих 7-10 дней Киев хочет получить понимание архитектуры гарантий безопасности.

Речь идет о координации наших договоренностей. С нашей стороны в Вашингтоне был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Виткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно Владимир Зеленский

Глава государства подчеркнул, что хотел сразу провести встречу с Путиным с участием Трампа, но глава США предложил сначала встречу в формате Зеленский-Путин. Если она будет успешной, Трамп готов на трехстороннюю встречу.

О месте встречи

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в одной из стран Европы. Однако столица Венгрии как площадка для переговоров лидеров Украины и России достаточно проблематичный вопрос, заявил президент. По его словам, он и европейские лидеры настаивали, что она должна пройти "в нейтральной Европе".

Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия – мы соглашаемся. Турция? Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий – это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть Владимир Зеленский

На закрытой встрече с журналистами Зеленский рассказал, почему идея провести двустороннюю встречу между ним и Путиным в Будапеште не удачная. Политика этой страны не направлена на поддержку Украины.

О карте, которая была на встрече с президентом Трампом

Украинская делегация привезла карту с отражением обстановки на поле боя. Наша сторона, по словам президента, подготовила много информации — о похищенных украинских детях, о наших военнопленных, много визуальной информации и других данных.

И, конечно, у нас была карта с информацией о проценте территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя. Для этого не нуждаюсь в нашей карте, могу на вашей карте, потому что я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на Востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и т.д. Это были мои продолжительные объяснения, но это был совершенно нормальный диалог Владимир Зеленский

Он добавил, что американцы задавали вопросы ему опираясь на собственную карту. Однако на ней были ошибки относительно ситуации в Донецкой области.

Там было написано, что 73% области было оккупировано, а я отметил, что не 73%, а 67% или 69%. В Сумской области оккупировано всего 1%. Президенту Трампу было интересно услышать детали, мы много говорили о Донбассе, о Востоке, в чем его важность. Я отметил, что если наши военные выйдут с этой территории, и она будет оккупирована, то мы откроем тогда путь на Харьков. Я ему продемонстрировал дороги на Днепр – промышленный центр Украины, один из них Владимир Зеленский

По словам главы государства, он объяснил Трампу важные аспекты и почему Украина не может выйти из Донецкой области. Именно этого требует Путин.

Если мы говорим о выходе с Востока, мы не можем этого сделать. Но здесь вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных оборонительных рубежах, о расстояниях до промышленных центров. Если Путин получит это, он будет пытаться идти дальше. Независимо от того, что-то подпишет или не подпишет. Согласился ли президент Трамп? Он понял Владимир Зеленский

Также по карте обсуждался и вопрос оккупированного Крыма. Трамп заявил, что выход из Крыма в 2014 году был большой ошибкой Украины.

Я сказал, что Путин милитаризировал Крым, подготовил его для южной операции как плацдарм. Я сказал, что проблема заключалась в том, что когда Крым был оккупирован россиянами, никто – ни в Соединенных Штатах, ни в мире – не ввел реально влияющих сильных санкций против РФ. Именно поэтому подлинное давление и настоящие гарантии безопасности очень важны Владимир Зеленский

О нежелании Киева видеть Китай как гаранта безопасности

Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Владимир Зеленский

Он напомнил, что Китай был среди подписавших этот документ, однако не сделал ничего, когда был оккупирован Крым. Именно поэтому, подчеркнул президент, Украине не нужны не помогающие гаранты. Гарантии должны быть только от тех стран, которые готовы помочь нам.

О реальном состоянии фронта

Президент заявил, что идет уничтожение оккупантов, которые просочились через наши линий обороны на Покровском направлении. Они уничтожены почти на 100%. На всех других направлениях без значительных изменений.

По направлениям:

Донецкая область: 54-я бригада восстанавливает положение

54-я бригада восстанавливает положение Луганская область: есть определенные хорошие результаты

есть определенные хорошие результаты Запорожская область: идет наращивание сил противника, они продолжают перевод части войск с Курского направления в Запорожье. Наши позиции там не потеряны

идет наращивание сил противника, они продолжают перевод части войск с Курского направления в Запорожье. Наши позиции там не потеряны Харьков: без изменений, все нормально

без изменений, все нормально Купянск: в северной части были диверсионные группы, продолжается контрдиверсионная операция

в северной части были диверсионные группы, продолжается контрдиверсионная операция Сумы: угроз продвижения не фиксируется

угроз продвижения не фиксируется Курская область: удерживаем наше присутствие. Благодаря ему десятки тысяч личного состава россиян остаются там, а не перекидываются на Донбасс и другие направления

Об "обмене территориями"

Зеленский подчеркнул, что говорить о том, к чему готова Украина стоит только после того, как требования России будут четко понятны. Впрочем, Киев точно не будет юридически признавать оккупацию своих территорий Россией.

О гарантиях безопасности от США

Зеленский акцентировал, что ранее США отказывались быть одной из стран, которые дают гарантии безопасности Украине, но после встречи в Вашингтоне они на это готовы. Это очень важно для Киева и всей Европы.

И это, я считаю, была одна из самых главных сложностей. Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки была и некоторая неуверенность европейских коллег. К примеру, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть перечень того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка следует "но", если будет, например, присутствие или координация США Владимир Зеленский

По словам президента, после получения сигнала от США, что они будут участниками гарантий безопасности для Украины, могут обсуждаться конкретные шаги всех участников процесса. Возможно, к гарантиям присоединятся и новые страны.

К примеру, Турция. После того, как Америка дает сигнал – это важный шаг от Президента Трампа и Соединенных Штатов Америки – Турция говорит, что она готова обеспечивать безопасность в Черном море. Сама или с кем-то еще. То есть эта часть гарантий безопасности – безопасность в Черном море – Турция готова обеспечивать в партнерстве с кем-то Владимир Зеленский

О том, чем Украина может принудить Россию к уступкам

"Все не так плохо, на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У него гораздо больше людей — факт. Оружие — факт. Но экономика его трещит — факт... И он это понимает, думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно большие и т.д. Владимир Зеленский

О выборах

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы выборы прошли уже. Это прекратило бы споры вокруг этого вопроса. Однако главное, чтобы они не помешали окончанию войны.

Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим Владимир Зеленский

