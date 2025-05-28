Зінченко міг віддати речі іншому? Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон зробив дивне припущення (відео)

Адвокат обвинуваченого просить знайти відео

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 28 травня у Львові. Адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка припускає, що обвинувчений міг позичити рюкзак "сусіду в кепці".

Відео із промовою Валерія Немировського (адвоката Зінченка) публікує місцеве видання "Говорить Великий Львів".

"Моє припущення, що Зінченко надавав співмешканцю на Театральній (вулиця у Львові — ред.) послугу зі зберігання його речей", — каже адвокат.

Він також висунув клопотання. Він просить зобов'язати сторону обвинувачення знайти відеофайли з вулиці Театральна за 14 липня 2024 року.

Донька вбитої Фаріон також розповіла, що було у пошукових запитах в телефоні Зінченка. Вона зачитала список, серед яких: лінзи без діоптрій, тимчасове тату, накладна борода, балаклава, перука, штучне акне.

"Кожне слово має підтвердження у матеріалах справи. Все, що він говорить — це брехня", — сказала вона.

Судове засідання закінчилось. Група підтримки Ірини Фаріон наостанок заспівала гімн України під будівлею Шевченківського суду.

Традиційно під вигуки "Довічно!/Волю!" Зінченка повезли назад у СІЗО. Наступне засідання відбудеться 5 червня об 11:30.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Потім лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає. Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.