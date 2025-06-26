Гітлер, свастика та фото Фаріон: в телефоні підозрюваного у вбивстві мовознавиці знайшли багато цікавого (фото)

Донька вбитої Фаріон заявила, що правоохоронці знайшли в смартфоні Зінченка близько 8 000 скриншотів мап Львова

26 червня у Шевченківському районному суді Львова продовжився розгляд справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. У його телефоні знайшли фото з жертвою та дивні заклики, які фігурант завантажив нібито вже після злочину.

Як пише "Суспільне", йдеться не лише про знімки з інтернету — серед файлів знайшли скриншоти місцевих мап, фото її обличчя, а також оброблені у фотошопі кадри із нацистською символікою. Крім того, на світлинах фігурує й німецький диктатор Адольф Гітлер.

Що було в телефоні підозрюваного Зінченка

Що було в телефоні підозрюваного Зінченка

Що було в телефоні підозрюваного Зінченка

Що було в телефоні підозрюваного Зінченка

Однією з них була світлина Ірини Фаріон із заклеєними очима. "Це та сама фотографія, над якою познущався Зінченко", — прокоментувала донька вбитої діячки Софія Особа.

Крім того, вона додала, що правоохоронці знайшли в смартфоні близько 8 000 скриншотів мап Львова.

Що було в телефоні підозрюваного Зінченка

Тим часом Зінченко заперечує, що знайдені в телефоні зображення з нацистською символікою мали ідеологічне значення або вплив на його дії.

"Стосовно цього файлу і минулого файлу зі свастикою. По цьому файлу я хочу сказати, що він завантажений 25.07, тобто вже після вбивства, а хочу нагадати, що в обвинувальному акті написано, що в мене з'явилися переконання під впливом негативної інформації за деякий час до вбивства. Тобто, якийсь вплив нацистської ідеології це фото не доводить, оскільки воно вже було завантажене після вбивства. Стосовно того фото зі свастикою, воно було завантажене з "Вікіпедії" для любительського відеоролику. Це теж не було зберігання чогось, що впливає на формулювання моєї ідеологічної позиції", — пояснив підозрюваний.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Увечері 19 липня 2024 року поблизу власного будинку Ірину Фаріон смертельно поранили пострілом у голову. Її доправили до лікарні святого Пантелеймона у критичному стані, де медики провели операцію. Однак урятувати мовознавицю не вдалося — того ж вечора вона померла.

21 липня поліція оголосила в розшук ймовірного вбивцю. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, зібрано достатньо доказів, що саме він стріляв у професорку.

Наступного дня Галицький райсуд Львова відправив підозрюваного під варту без права застави. Пізніше апеляційний суд залишив це рішення чинним. Зінченку інкримінують умисне вбивство з мотивів національної ненависті та незаконне володіння зброєю. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Під час слідства провели понад 60 експертиз, допитали 1 500 осіб, вивчили дані з відеокамер. Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року. Зараз триває розгляд справи. Зінченко перебуває під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що донька Ірини Фаріон, Софія Особа, висловилася про підозрюваного у вбивстві її матері В'ячеслава Зінченка та пояснила, що, на її думку, стоїть за його посмішкою.