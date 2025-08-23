Віддав життя авіації та залишив двох дітей: побратими розповіли про загиблого пілота МіГ-29

Герою було 46 років

Український пілот Сергій Бондарь загинув в ніч на суботу, 23 серпня, захищаючи небо України. Він був льотчиком 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" заступником командира ескадрильї.

На Facebook-сторінці 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" детальніше розповіли про полеглого героя. Він загинув, повертаючись після виконання бойового завдання.

Сергій Бондарь

Український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті, — йдеться у повідомленні

Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України Сергій Бондарь не вагаючись повернувся до військової служби. Він став на захист неба – у 40 БрТА, відновивши льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29.

Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України. Герой успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту

Побратими пам'ятатимуть Сергія як виваженого і фахового льотчика. Він був людиною з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю, завжди був готовий підтримати.

Під публікацією українці висловлюють скорботу через загибель захисника та співчуття родині й побратимам Сергія Бондаря. Герою дякують за захист:

Вічна слава нашому соколику! Памʼятаємо кожного. Цінуємо їх подвиг і вклад в перемогу. Тримай нам небо там. Співчуття родині.

Наш дорогий соколику, ти віддав життя за нас захищаючи повітряний простір. Спочивай з Господом

Назавжди в небі. Наш янгол

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 29 червня відбиваючи масований повітряний напад противника, літаком F-16 загинув Максим Устименко льотчик 1-го класу підполковник. Український захисник був 1993 року народження.