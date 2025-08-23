Рус

Віддав життя авіації та залишив двох дітей: побратими розповіли про загиблого пілота МіГ-29

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Бондарь
Сергій Бондарь. Фото facebook.com/Vbtaps

Герою було 46 років

Український пілот Сергій Бондарь загинув в ніч на суботу, 23 серпня, захищаючи небо України. Він був льотчиком 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" заступником командира ескадрильї.

На Facebook-сторінці 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" детальніше розповіли про полеглого героя. Він загинув, повертаючись після виконання бойового завдання.

Український льотчик Сергій Бондарь загинув 23.08.2025
Сергій Бондарь

Український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті, — йдеться у повідомленні

Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України Сергій Бондарь не вагаючись повернувся до військової служби. Він став на захист неба – у 40 БрТА, відновивши льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29.

Український МІГ-29
МІГ-29

Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України. Герой успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту

Побратими пам'ятатимуть Сергія як виваженого і фахового льотчика. Він був людиною з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю, завжди був готовий підтримати.

Під публікацією українці висловлюють скорботу через загибель захисника та співчуття родині й побратимам Сергія Бондаря. Герою дякують за захист:

  • Вічна слава нашому соколику! Памʼятаємо кожного. Цінуємо їх подвиг і вклад в перемогу. Тримай нам небо там. Співчуття родині.
  • Наш дорогий соколику, ти віддав життя за нас захищаючи повітряний простір. Спочивай з Господом
  • Назавжди в небі. Наш янгол

Як повідомляв "Телеграф", в ніч проти 29 червня відбиваючи масований повітряний напад противника, літаком F-16 загинув Максим Устименко льотчик 1-го класу підполковник. Український захисник був 1993 року народження.

Теги:
#Захисник #Пілот #Льотчик #Загибель