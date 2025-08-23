Отдал жизнь авиации и оставил двоих детей: побратимы рассказали о погибшем пилоте МиГ-29

Герою было 46 лет

Украинский пилот Сергей Бондарь погиб в ночь на субботу, 23 августа, защищая небо Украины. Он был лётчиком 40 бригады тактической авиации "Привид Києва" и заместителем командира эскадрильи.

На Facebook-странице 40 бригады тактической авиации "Привид Києва" подробнее рассказали о погибшем герое. Он погиб, возвращаясь после выполнения боевой задачи.

Сергей Бондарь

Украинский защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, где и жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете, — говорится в сообщении

Когда началась полномасштабная война России против Украины, Сергей Бондарь не колеблясь вернулся в военную службу. Он встал на защиту неба – в 40 БрТА, восстановив летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29.

Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины. Герой успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта.

Побратимы будут помнить Сергея как взвешенного и профессионального летчика. Он был человеком с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью, всегда готовым поддержать.

Под публикацией украинцы выражают скорбь из-за гибели защитника и соболезнования семье и побратимам Сергея Бондаря. Героя благодарят за защиту:

Вечная слава нашему соколику! Помним каждого. Ценим их подвиг и вклад в победу. Держи нам небо там. Соболезнование семье.

Наш дорогой соколик, ты отдал жизнь за нас защищая воздушное пространство. Почивай с Господом

Навсегда в небе. Наш ангел

