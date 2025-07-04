У "шахедах" є прихована небезпека, яка вбиває пілотів: це могло спіткати і пілота F16 Устименка

Пілот збив сім повітряних цілей під час масованої атаки Росії, але літак отримав ушкодження

Загибель пілота F16 Максима Устименка може буту пов'язана з "шахедом", який був нашпигований шрапнеллю. Ймовірно, під час атаки його уламки, кульки вразили літак.

Таке припущення зробив Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та військовий аналітик під час інтерв'ю "Телеграфу". Зауважимо, що офіційної версії причини загибелі пілота ще не оголошували, але вона може бути пов'язана з модернізованими російськими дронами.

"Моє особисте припущення, саме через оцей безпілотник загинув наш пілот літака F16, бо судячи з того, як було описано, що він намагався вразити останній безпілотник і після цього щось пішло не так", — каже Ступак.

Загиблий пілот F16 Максим Устименко

За його словами, саме тому росіяни нашпиговують дрони шрапнеллю чи кулями, аби вони вбивали якмога більше людей, зокрема і пілотів літаків, гелікоптерів тощо. Наразі Україна вже кілька разів фіксувала атаки такими "шахедами".

"Але ще раз, авіаційна техніка — то залізо, то металобрухт, його можна купити. Ми розуміємо, це американці, купити важко, але пілот — це людина, це фахівець. Його життя, воно безцінне. Його не можна ні з чим порівнювати", — наголосив військовий аналітик.

Нагадаємо, що Максим Устименко героїчно загинув під час виконання бойового завдання на літаку F-16. Він застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей під час масованої атаки Росії. Однак, отримавши пошкодження, літак почав втрачати висоту. Пілот відвів винищувач від населеного пункту, але сам не встиг евакуюватись.

Раніше "Телеграф" писав, що капітан ЗСУ Назар Крицкалюк розповів, чому Росія почала бити по ТЦК.