Син успадкував зовнішність батька, а донька — його талант: як виглядають діти Сергія Жадана (фото)

Діти письменника залишаються жити в Україні

Відомий письменник, музикант та військовослужбовець Сергій Жадан був одружений двічі. У першому шлюбі з режисером Світланою Олешко, яка пішла з життя у 2024 році, у них народився син, а від другого шлюбу поет виховує доньку.

Сьогодні, 23 серпня, Сергію Жадану виповнився 51 рік. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають його спадкоємці та що про них відомо.

Що відомо про особисте життя Сергія Жадана

Український поет, співак, фронтмен гурту "Жадан та Собаки", а також військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан був офіційно одружений двічі. Першою його дружиною стала Світлана Олешко – колишня режисерка та директорка Харківського театру "Арабески".

Сергій Жадан та його перша дружина Світлана

У шлюбі вони прожили понад 12 років. Світлана подарувала письменникові первістка – сина Івана, якому зараз 28 років. Але у 2009 році Жадан розлучився з дружиною, хоча їм вдалося зберегти теплі та дружні стосунки. Минулого року колишня дружина Жадана померла.

Сергій Жадан разом із сином та донькою

Другою обраницею письменника стала Ірина Куніцина, з якою він одружився буквально після розлучення з першою дружиною. Пару об’єднала спільна любов до літератури, адже їхнє перше знайомство відбулося у стінах харківського видавництва "Фоліо", де працювала жінка. Ірина народила Жадану другу дитину – дочку Марію.

Сергій Жадан із другою дружиною Іриною

У 2023 році подружжя подало заяву про розлучення до Личаківського районного суду Львова. Оскільки ні чоловік, ні дружина не прийшли на засідання, шлюб був офіційно розірваний.

Як виглядають діти Сергія Жадана

У нещодавньому інтерв’ю у програмі "У ліжку" військовослужбовець Сергій Жадан розповів, що його діти залишаються жити в Україні. Син письменника Іван уже досяг мобілізаційного віку, і якщо захоче приєднатися до ЗСУ, то, за словами Жадана, він підтримає його рішення.

Як виглядають діти Сергія Жадана

У 2019 році в інтерв’ю музикант розповідав, що його старший спадкоємець гарно закінчив Український Католицький Університет, став істориком та продовжив навчатися на аспірантурі. Нині він живе у Львові.

Щодо дочки Марії, яку Жадан назвав на честь своєї бабусі, то вона живе у Києві та навчається у школі. Письменник похвалився, що Марія росте дуже творчою дитиною, вона любить співати, танцювати, займається вокалом і навіть, коли є можливість, то виходить співати з батьком на сцену.

Дочка Сергія Жадана виступає з ним на сцені

Свого часу Жадан для дочки написав окрему книгу, яка називається "Вірші для Машеньки", вона існує в єдиному екземплярі.

Дочка Сергія Жадана

