Сын унаследовал внешность отца, а дочь — его талант: как выглядят дети Сергея Жадана (фото)

Дети писателя остаются жить в Украине

Известный писатель, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан был женат дважды. В первом браке с режиссером Светланой Олешко, которая угла из жизни в 2024 году, у них родился сын, а от второго брака поэт воспитывает дочь.

Сегодня, 23 августа, Сергею Жадану исполнился 51 год. "Телеграф" решил выяснить, как выглядят его наследники и что о них известно.

Что известно о личной жизни Сергея Жадана

Украинский поэт, певец, фронтмен группы "Жадан и Собаки", а также военнослужащий ВСУ Сергей Жадан был официально в браке дважды. Первой его супругой стала Светлана Олешко — бывший режиссер и директор Харьковского театра "Арабески".

Сергей Жадан и его первая жена Светлана

В браке они прожили более 12 лет. Светлана подарила писателю первенца — сына Ивана, которому сейчас 28 лет. Но в 2009 году Жадан развелся с женой, хотя им удалось сохранить теплые и дружеские отношения. В прошлом году бывшая супруга Жадана скончалась.

Сергей Жадан вместе с сыном и дочерью

Второй избранницей писателя стала Ирина Куницына, на которой он женился буквально после развода с первой женой. Пару объединила общая любовь к литературе, ведь их первое знакомство состоялось в стенах харьковского издательства "Фолио", где работала женщина. Ирина родила Жадану второго ребенка — дочь Марию.

Сергей Жадан со вторйо женой Ириной

В 2023 году супруги подали заявление о разводе в Лычаковский районный суд Львова. Поскольку ни муж, ни жена не пришли на заседание, брак был официально расторгнут.

Как выглядят дети Сергея Жадана

В недавнем интервью в программе "В постели" военнослужащий Сергей Жадан рассказал, что его дети остаются жить в Украине. Сын писателя Иван уже достиг мобилизационного возраста, и если захочет присоединиться к ВСУ, то по словам Жадана, он поддержит его решение.

Как выглядят дети Сергея Жадана

В 2019 году в интервью музыкант рассказывал, что его старший наследник хорошо закончил Украинский Католический Университет, стал историком и продолжил учиться на аспирантуре. Сейчас он живет во Львове.

Что касается дочери Марии, которую Жадан назвал в честь своей бабушки, то она живет в Киеве и учится в школе. Писатель похвастался, что Мария растет очень творческим ребенком, она любит петь, танцевать, занимается вокалом и даже когда есть возможность, то выходит петь с отцом на сцену.

Дочь Сергея Жадана выступает с ним на сцене

В свое время Жадан для дочери написал отдельную книгу, которая называется "Стихи для Машеньки", она существует в единственном экземпляре.

Дочь Сергея Жадана

