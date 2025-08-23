Зазнавала актів вандалізму: як зараз виглядає могила Миколи Міхновського в Києві

Могилу публіциста було ідентифіковано лише у 2007 році

Микола Міхновський — людина, яка заклала ідеї, що стали основою українського націоналізму. Він був адвокатом, публіцистом і автором маніфесту "Самостійна Україна". Саме він перший відкрито заявив про необхідність незалежності нашої країни на початку 20 століття. Поховали політичного діяча на Байковому кладовищі в Києві.

"Телеграф" побував на могилі Миколи Міхновського. Вона виглядає скромно, без зайвого пафосу.

Що відомо про Миколу Міхновського

Народився майбутній публіцист у селі Турківка (нині Київська область) у родині козацького походження. Він був сином священника, якого виховували у "самостійницькому дусі".

Микола Міхновський - прихильник дерусифікації

Міхновський був першим ідеологом українського самостійництва. Саме він став автором проєкту Конституції України ще у 1905 році. Микола Іванович заснував Українську народну партію у 1902 році і був учасником Братства тарасівців — таємної політичної організації, учасники якої присяглися усіма засобами поширювати серед українців ідеї Тараса Шевченка.

Де похований і як виглядає могила Міхновського

Спочиває громадський діяч на Байковому кладовищі в Києві. Однак дуже тривалий час місце поховання Міхновського не було ідентифікованим. Лише у 2007 році дослідники знайшли його точне місце завдяки спогадам очевидців та порівняльному аналізу. Серед орієнтирів — дубові колоди та згадки про липу над могилою.

Могила Миколи Міхновського на Байковому кладовищі

За ініціативою Міжрегіональної академії управління персоналом у 2008 році на могилі Міхновського було встановлено надгробок — бронзове погруддя на чотирикутному гранітному стовпі.

Спочиває громадський діяч Міхновський у Києві

Могила Миколи Міхновського не одноразово зазнавала актів вандалізму. У 2016 році погруддя обезголовили. У 2018 році скульптуру було пошкоджено — спотворили обличчя, відбили ніс і вуса.

Могилу Міхновського понівечили вандали

