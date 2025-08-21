Проміняла Москву на Київ і стала зіркою театру: як виглядає могила радянської акторки Буніної (фото)

Буніна зіграла у 46 фільмах та телесеріалах

Радянська акторка Ірина Буніна, яка відома глядачам з фільмів "Вічний поклик", "Артист із Коханівки", "Повернення Мухтара", пов’язала своє життя з Україною, хоча народилася та навчалася у Росії. Артистка 40 років працювала у Національному театрі ім. Лесі Українки, як і актриса Валерія Заклунна.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя акторки та від чого померла Ірина Буніна. Ми дізналися, як виглядає її могила.

Ірина Буніна — що про неї відомо

Актриса Ірина Буніна народилася 1939 року в Магнітогорську в акторській родині. З юних років її майбутнє було пов’язане зі сценою, тому після школи вона вступила до Московського театрального училища імені Щукіна.

Ірина Буніна в молодості

Після закінчення вишу молода актриса п’ять років служила у Московському академічному театрі імені Вахтангова. Проте у 1966 році вона переїхала до Києва, і справжнім її домом на довгі десятиліття став Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.

Ірина Буніна у фільмі "Вічний поклик"

На сцені Буніна зіграла десятки яскравих ролей, а у кіно виконала близько півсотні образів. Глядачі пам’ятають її за фільмами "Артист із Коханівки", "Вічний поклик", "Абітурієнтка", "Африканич", "Щовечора після роботи" та іншим.

Ірина Буніна поїхала з Москви і почала працювати у Києві

Молодшій аудиторії актриса стала знайома завдяки серіалам "День народження Буржуя" та "Повернення Мухтара". Останньою її роботою у кіно стала картина "Білі троянди надії" (2011).

Ірина Буніна знялася у багатьох фільмах та була зіркою театру

За внесок у розвиток театрального мистецтва Ірина Буніна отримала величезну кількість нагород: звання "Заслуженої артистки Української СРСР" (1974), "Народної артистки України" (1992), а також премії "Київська пектораль" (2009).

Ірина Буніна померла у 77 років

Від чого померла Ірина Буніна і як виглядає її могила

Останні роки життя Ірина Буніна тяжко хворіла, перенесла кілька операцій, але до кінця залишалася відданою мистецтву.

Ірина Буніна тяжко хворіла останніми роками

Зірка радянського кіно пішла з життя 9 липня 2017 року у Києві у віці 77 років. Акторку кремували, а її прах поховали в колумбарії Байкового цвинтаря (дільниця № 17). На її скромному надгробку вигравіювано фотографію Буніної в образі Катерини з фільму "Африканич" — улюбленої ролі актриси.

Як виглядає могила Ірини Буніної у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила однієї з найкрасивіших актрис СРСР Жанни Прохоренко. Вона похована у Москві.