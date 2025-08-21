Проміняла Москву на Київ і стала зіркою театру: як виглядає могила радянської акторки Буніної (фото)
-
-
Буніна зіграла у 46 фільмах та телесеріалах
Радянська акторка Ірина Буніна, яка відома глядачам з фільмів "Вічний поклик", "Артист із Коханівки", "Повернення Мухтара", пов’язала своє життя з Україною, хоча народилася та навчалася у Росії. Артистка 40 років працювала у Національному театрі ім. Лесі Українки, як і актриса Валерія Заклунна.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя акторки та від чого померла Ірина Буніна. Ми дізналися, як виглядає її могила.
Ірина Буніна — що про неї відомо
Актриса Ірина Буніна народилася 1939 року в Магнітогорську в акторській родині. З юних років її майбутнє було пов’язане зі сценою, тому після школи вона вступила до Московського театрального училища імені Щукіна.
Після закінчення вишу молода актриса п’ять років служила у Московському академічному театрі імені Вахтангова. Проте у 1966 році вона переїхала до Києва, і справжнім її домом на довгі десятиліття став Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.
На сцені Буніна зіграла десятки яскравих ролей, а у кіно виконала близько півсотні образів. Глядачі пам’ятають її за фільмами "Артист із Коханівки", "Вічний поклик", "Абітурієнтка", "Африканич", "Щовечора після роботи" та іншим.
Молодшій аудиторії актриса стала знайома завдяки серіалам "День народження Буржуя" та "Повернення Мухтара". Останньою її роботою у кіно стала картина "Білі троянди надії" (2011).
За внесок у розвиток театрального мистецтва Ірина Буніна отримала величезну кількість нагород: звання "Заслуженої артистки Української СРСР" (1974), "Народної артистки України" (1992), а також премії "Київська пектораль" (2009).
Від чого померла Ірина Буніна і як виглядає її могила
Останні роки життя Ірина Буніна тяжко хворіла, перенесла кілька операцій, але до кінця залишалася відданою мистецтву.
Зірка радянського кіно пішла з життя 9 липня 2017 року у Києві у віці 77 років. Акторку кремували, а її прах поховали в колумбарії Байкового цвинтаря (дільниця № 17). На її скромному надгробку вигравіювано фотографію Буніної в образі Катерини з фільму "Африканич" — улюбленої ролі актриси.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила однієї з найкрасивіших актрис СРСР Жанни Прохоренко. Вона похована у Москві.