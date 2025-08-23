Подвергалась актам вандализма: как сейчас выглядит могила Николая Михновского в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Могила публициста была идентифицирована только в 2007 году
Николай Михновский — человек, заложивший идеи, ставшие основой украинского национализма. Он был адвокатом, публицистом и автором манифеста "Самостоятельная Украина". Именно он первым открыто заявил о необходимости независимости нашей страны в начале 20 века. Похоронили политического деятеля на Байковом кладбище в Киеве.
"Телеграф" побывал на могиле Николая Михновского. Она выглядит скромно, без лишнего пафоса.
Что известно о Николае Михновском
Родился будущий публицист в селе Турковка (ныне Киевская область) в семье казацкого происхождения. Он был сыном священника, которого воспитывали в "самостоятельском духе".
Михновский был первым идеологом украинского самостоятельства. Именно он стал автором проекта Конституции Украины еще в 1905 году. Николай Иванович основал Украинскую народную партию в 1902 году и был участником Братства тарасовцев — тайной политической организации, участники которой поклялись всеми средствами распространять среди украинцев идеи Тараса Шевченко.
Где похоронен и как выглядит могила Михновского
Покоится общественный деятель на Байковом кладбище в Киеве. Однако очень продолжительное время место захоронения Михновского не было идентифицировано. Только в 2007 году исследователи нашли его точное место благодаря воспоминаниям очевидцев и сравнительному анализу. Среди ориентиров — дубовые деревья и упоминания о липе над могилой.
По инициативе Межрегиональной академии управления персоналом в 2008 году на могиле Михновского был установлен надгробие — бронзовый бюст на четырехугольном гранитном столбе.
Могила Николая Михновского неоднократно подвергалась актам вандализма. В 2016 году бюст обезглавлен. В 2018 году скульптура была повреждена — исказили лицо, отбили нос и усы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила дизайнера Воронина. Мы также выяснили, кто унаследовал его дело.