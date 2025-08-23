Подвергалась актам вандализма: как сейчас выглядит могила Николая Михновского в Киеве

Могила публициста была идентифицирована только в 2007 году

Николай Михновский — человек, заложивший идеи, ставшие основой украинского национализма. Он был адвокатом, публицистом и автором манифеста "Самостоятельная Украина". Именно он первым открыто заявил о необходимости независимости нашей страны в начале 20 века. Похоронили политического деятеля на Байковом кладбище в Киеве.

"Телеграф" побывал на могиле Николая Михновского. Она выглядит скромно, без лишнего пафоса.

Что известно о Николае Михновском

Родился будущий публицист в селе Турковка (ныне Киевская область) в семье казацкого происхождения. Он был сыном священника, которого воспитывали в "самостоятельском духе".

Николай Михновский – сторонник дерусификации

Михновский был первым идеологом украинского самостоятельства. Именно он стал автором проекта Конституции Украины еще в 1905 году. Николай Иванович основал Украинскую народную партию в 1902 году и был участником Братства тарасовцев — тайной политической организации, участники которой поклялись всеми средствами распространять среди украинцев идеи Тараса Шевченко.

Где похоронен и как выглядит могила Михновского

Покоится общественный деятель на Байковом кладбище в Киеве. Однако очень продолжительное время место захоронения Михновского не было идентифицировано. Только в 2007 году исследователи нашли его точное место благодаря воспоминаниям очевидцев и сравнительному анализу. Среди ориентиров — дубовые деревья и упоминания о липе над могилой.

Могила Николая Михновского на Байковом кладбище

По инициативе Межрегиональной академии управления персоналом в 2008 году на могиле Михновского был установлен надгробие — бронзовый бюст на четырехугольном гранитном столбе.

Покоится общественный деятель Михновский в Киеве

Могила Николая Михновского неоднократно подвергалась актам вандализма. В 2016 году бюст обезглавлен. В 2018 году скульптура была повреждена — исказили лицо, отбили нос и усы.

Могилу Михновского изуродовали вандалы

