"Витрачаємо дефіцитні ракети": Стерненко озвучив велику проблему з обороною Києва

Під час нічної атаки російських безпілотників у Києві знову спрацювала протиповітряна оборона. Проте у принципі побудови оборони Києва є прогалини.

Так вважає український активіст Сергій Стерненко. Про це він написав на своєму каналі у Telegram.

За словами волонтера, у столиці працює ППО проти ворожих БПЛА, але не використовуються дрони-перехоплювачі.Активіст зазначив, що комплексну систему захисту нема кому вибудувати. Цією справою мав би займатися один профільний вид Збройних сил України.

"Хіба є сенс слухати якихось там дурних волонтерів, які нічого в тому не тямлять?" — іронічно зауважив Стерненко.

Зараз для збиття ворожих безпілотників використовуються дефіцитні ракети до зенітно-ракетних комплексів. Після знищення одного БПЛА залітає новий, і так повторюється постійно.

"Столицю можна було б прикрити десятком дронових розрахунків. Та для цього має запрацювати система", — каже Стерненко.

До слова, за попередньою інформацією, під час ранкової повітряної тривоги у Києві, БПЛА впав на дорогу. Сталось це у Солом'янському районі Києва, повідомив Кличко. Всі служби прямують на місце.

